https://crimea.ria.ru/20231123/v-krymu-peredali-nagrady-semyam-pogibshikh-v-novykh-regionakh-stroiteley-1133017210.html

В Крыму передали награды семьям погибших в новых регионах строителей

В Крыму передали награды семьям погибших в новых регионах строителей - РИА Новости Крым, 23.11.2023

В Крыму передали награды семьям погибших в новых регионах строителей

Глава Республики Крым Сергей Аксенов передал ордена Мужества семьям строителей Алексея Лоскутова и Сергея Лубенского, которые погибли в новых субъектах России. РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T18:04

2023-11-23T18:04

2023-11-23T18:05

крым

сергей аксенов

герои сво

новые регионы россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов передал ордена Мужества семьям строителей Алексея Лоскутова и Сергея Лубенского, которые погибли в новых субъектах России.Глава республики отметил, что погибшие были настоящими мужчинами, которые "в мирное время трудились и воспитывали детей, а когда пришла беда, не побоялись подставить плечо ради будущего нашей страны и нашей общей Победы".Он выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что власти республики окажут семьям всю необходимую помощь и поддержку.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб при выполнении спецзадач: в Керчи простились с героем СВОВ Севастополе простились с героем СВО Валерием СтадниченкоВ Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехоты

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новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, герои сво, новые регионы россии, общество, новости крыма