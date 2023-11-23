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В Крыму передали награды семьям погибших в новых регионах строителей
В Крыму передали награды семьям погибших в новых регионах строителей - РИА Новости Крым, 23.11.2023
В Крыму передали награды семьям погибших в новых регионах строителей
Глава Республики Крым Сергей Аксенов передал ордена Мужества семьям строителей Алексея Лоскутова и Сергея Лубенского, которые погибли в новых субъектах России. РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T18:04
2023-11-23T18:04
2023-11-23T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов передал ордена Мужества семьям строителей Алексея Лоскутова и Сергея Лубенского, которые погибли в новых субъектах России.Глава республики отметил, что погибшие были настоящими мужчинами, которые "в мирное время трудились и воспитывали детей, а когда пришла беда, не побоялись подставить плечо ради будущего нашей страны и нашей общей Победы".Он выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что власти республики окажут семьям всю необходимую помощь и поддержку.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб при выполнении спецзадач: в Керчи простились с героем СВОВ Севастополе простились с героем СВО Валерием СтадниченкоВ Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехоты
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крым, сергей аксенов, герои сво, новые регионы россии, общество, новости крыма
В Крыму передали награды семьям погибших в новых регионах строителей
Аксенов передал ордена Мужества семьям погибших в новых регионах строителей из Крыма
18:04 23.11.2023 (обновлено: 18:05 23.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов передал ордена Мужества семьям строителей Алексея Лоскутова и Сергея Лубенского, которые погибли в новых субъектах России.
"Выполняя поручение президента, передал ордена Мужества семьям погибших при выполнении профессионального долга в ходе строительства объектов на новых территориях России Алексея Сергеевича Лоскутова и Сергея Николаевича Лубенского", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики отметил, что погибшие были настоящими мужчинами, которые "в мирное время трудились и воспитывали детей, а когда пришла беда, не побоялись подставить плечо ради будущего нашей страны и нашей общей Победы".
Он выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что власти республики окажут семьям всю необходимую помощь и поддержку.
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