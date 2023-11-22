https://crimea.ria.ru/20231122/pogib-pri-vypolnenii-spetszadach-v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-1132984931.html

Погиб при выполнении спецзадач: в Керчи простились с героем СВО

Погиб при выполнении спецзадач: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Погиб при выполнении спецзадач: в Керчи простились с героем СВО

В Керчи проводили в последний путь героя специальной военной операции Эдуарда Капустина, который погиб при выполнении специальных задач. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T22:02

2023-11-22T22:02

2023-11-22T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь героя специальной военной операции Эдуарда Капустина, который погиб при выполнении специальных задач. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков."Сегодня Керчь простилась с погибшим героем Эдуардом Сергеевичем Капустиным. В декабре 2022 года Эдуард был призван на военную службу, которую проходил в селе Перевальное.️ 15 ноября 2023 года Капустин геройски погиб при выполнении специальных задач", - написал мэр в своем Telegram-канале.Погибшему Эдуарду Капустину было 26 лет. В 2012 году он закончил школу №28 в городе Керчи и поступил в Керченский морской судомеханический техникум, а еще через два года – в государственный морской технологический университет. В 2022 году окончил вуз с дипломом магистра с отличием. Работал химиком-лаборантом в испытательной лаборатории в Тамани.В среду в Севастополе простились с героем спецоперации гвардии сержантом Василием Котовым, который погиб, отражая атаки противника на Херсонском направлении. За доблесть, проявленную в боях, Котов награжден медалью "За отвагу".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехотыПогиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием ШульгинымВ Севастополе простились с героем СВО

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, святослав брусаков, утраты, новости сво, герои сво, общество, новости крыма