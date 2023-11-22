https://crimea.ria.ru/20231122/pogib-pri-vypolnenii-spetszadach-v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-1132984931.html
Погиб при выполнении спецзадач: в Керчи простились с героем СВО
Погиб при выполнении спецзадач: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Погиб при выполнении спецзадач: в Керчи простились с героем СВО
В Керчи проводили в последний путь героя специальной военной операции Эдуарда Капустина, который погиб при выполнении специальных задач. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T22:02
2023-11-22T22:02
2023-11-22T22:02
крым
керчь
святослав брусаков
утраты
новости сво
герои сво
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132984404_0:218:877:711_1920x0_80_0_0_c6730671b77adcc7008040e45e6bcfc3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь героя специальной военной операции Эдуарда Капустина, который погиб при выполнении специальных задач. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков."Сегодня Керчь простилась с погибшим героем Эдуардом Сергеевичем Капустиным. В декабре 2022 года Эдуард был призван на военную службу, которую проходил в селе Перевальное.️ 15 ноября 2023 года Капустин геройски погиб при выполнении специальных задач", - написал мэр в своем Telegram-канале.Погибшему Эдуарду Капустину было 26 лет. В 2012 году он закончил школу №28 в городе Керчи и поступил в Керченский морской судомеханический техникум, а еще через два года – в государственный морской технологический университет. В 2022 году окончил вуз с дипломом магистра с отличием. Работал химиком-лаборантом в испытательной лаборатории в Тамани.В среду в Севастополе простились с героем спецоперации гвардии сержантом Василием Котовым, который погиб, отражая атаки противника на Херсонском направлении. За доблесть, проявленную в боях, Котов награжден медалью "За отвагу".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехотыПогиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием ШульгинымВ Севастополе простились с героем СВО
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132984404_0:141:877:799_1920x0_80_0_0_8cbb532634924a2b7511e28c48c4b0be.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, святослав брусаков, утраты, новости сво, герои сво, общество, новости крыма
Погиб при выполнении спецзадач: в Керчи простились с героем СВО
В Керчи простились с героем спецоперации Эдуардом Капустиным
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь героя специальной военной операции Эдуарда Капустина, который погиб при выполнении специальных задач. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"Сегодня Керчь простилась с погибшим героем Эдуардом Сергеевичем Капустиным. В декабре 2022 года Эдуард был призван на военную службу, которую проходил в селе Перевальное.️ 15 ноября 2023 года Капустин геройски погиб при выполнении специальных задач", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Погибшему Эдуарду Капустину было 26 лет. В 2012 году он закончил школу №28 в городе Керчи и поступил в Керченский морской судомеханический техникум, а еще через два года – в государственный морской технологический университет. В 2022 году окончил вуз с дипломом магистра с отличием. Работал химиком-лаборантом в испытательной лаборатории в Тамани.
"Все родные, друзья и близкие вспоминают его как отзывчивого, доброго, веселого и скромного человека с большим сердцем", - добавил Брусаков
В среду в Севастополе простились с героем спецоперации гвардии сержантом Василием Котовым
, который погиб, отражая атаки противника на Херсонском направлении. За доблесть, проявленную в боях, Котов награжден медалью "За отвагу".
Читайте также на РИА Новости Крым: