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Погиб при выполнении спецзадач: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Погиб при выполнении спецзадач: в Керчи простились с героем СВО
Погиб при выполнении спецзадач: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Погиб при выполнении спецзадач: в Керчи простились с героем СВО
В Керчи проводили в последний путь героя специальной военной операции Эдуарда Капустина, который погиб при выполнении специальных задач. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T22:02
2023-11-22T22:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь героя специальной военной операции Эдуарда Капустина, который погиб при выполнении специальных задач. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков."Сегодня Керчь простилась с погибшим героем Эдуардом Сергеевичем Капустиным. В декабре 2022 года Эдуард был призван на военную службу, которую проходил в селе Перевальное.️ 15 ноября 2023 года Капустин геройски погиб при выполнении специальных задач", - написал мэр в своем Telegram-канале.Погибшему Эдуарду Капустину было 26 лет. В 2012 году он закончил школу №28 в городе Керчи и поступил в Керченский морской судомеханический техникум, а еще через два года – в государственный морской технологический университет. В 2022 году окончил вуз с дипломом магистра с отличием. Работал химиком-лаборантом в испытательной лаборатории в Тамани.В среду в Севастополе простились с героем спецоперации гвардии сержантом Василием Котовым, который погиб, отражая атаки противника на Херсонском направлении. За доблесть, проявленную в боях, Котов награжден медалью "За отвагу".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехотыПогиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием ШульгинымВ Севастополе простились с героем СВО
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крым, керчь, святослав брусаков, утраты, новости сво, герои сво, общество, новости крыма
Погиб при выполнении спецзадач: в Керчи простились с героем СВО

В Керчи простились с героем спецоперации Эдуардом Капустиным

22:02 22.11.2023
 
© Telegram Святослав БрусаковВ Керчи простились с героем СВО Эдуардом Капустиным
В Керчи простились с героем СВО Эдуардом Капустиным
© Telegram Святослав Брусаков
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь героя специальной военной операции Эдуарда Капустина, который погиб при выполнении специальных задач. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"Сегодня Керчь простилась с погибшим героем Эдуардом Сергеевичем Капустиным. В декабре 2022 года Эдуард был призван на военную службу, которую проходил в селе Перевальное.️ 15 ноября 2023 года Капустин геройски погиб при выполнении специальных задач", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Погибшему Эдуарду Капустину было 26 лет. В 2012 году он закончил школу №28 в городе Керчи и поступил в Керченский морской судомеханический техникум, а еще через два года – в государственный морской технологический университет. В 2022 году окончил вуз с дипломом магистра с отличием. Работал химиком-лаборантом в испытательной лаборатории в Тамани.
"Все родные, друзья и близкие вспоминают его как отзывчивого, доброго, веселого и скромного человека с большим сердцем", - добавил Брусаков
В среду в Севастополе простились с героем спецоперации гвардии сержантом Василием Котовым, который погиб, отражая атаки противника на Херсонском направлении. За доблесть, проявленную в боях, Котов награжден медалью "За отвагу".
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В Севастополе простились с героем СВО
 
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