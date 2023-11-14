https://crimea.ria.ru/20231114/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1132788695.html

В Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 14.11.2023

В Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с героем специальной военной операции Игорем Стечишиным, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T20:52

2023-11-14T20:52

2023-11-14T20:52

михаил развожаев

севастополь

память

утраты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0e/1132788748_0:110:719:514_1920x0_80_0_0_e7b92d68ad57dcd87b58f4e0182e76f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем специальной военной операции Игорем Стечишиным, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Игорь Стечишин родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №9, получил профессию в Севастопольском судостроительном колледже. В 2018–2019 годах проходил срочную военную службу.В сентябре 2022 года был мобилизован в ряды Вооруженных Сил России и проходил службу в бригаде береговой обороны в п. Перевальное. Игорь Стечишин геройски погиб под поселком Малые Копани Скадовского р-на Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с героем СВО Алексеем ЛаринымВ Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехотыВ Крыму простились с погибшим героем спецоперации

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, память, утраты