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В Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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В Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 14.11.2023
В Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с героем специальной военной операции Игорем Стечишиным, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T20:52
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михаил развожаев
севастополь
память
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем специальной военной операции Игорем Стечишиным, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Игорь Стечишин родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №9, получил профессию в Севастопольском судостроительном колледже. В 2018–2019 годах проходил срочную военную службу.В сентябре 2022 года был мобилизован в ряды Вооруженных Сил России и проходил службу в бригаде береговой обороны в п. Перевальное. Игорь Стечишин геройски погиб под поселком Малые Копани Скадовского р-на Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с героем СВО Алексеем ЛаринымВ Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехотыВ Крыму простились с погибшим героем спецоперации
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михаил развожаев, севастополь, память, утраты
В Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе проводили в последний путь героя СВО гвардии ефрейтора Игоря Стечишина

20:52 14.11.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с героем СВО
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем специальной военной операции Игорем Стечишиным, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня Севастополь простился с еще одним воином – гвардии ефрейтором Игорем Алексеевичем Стечишиным. Будем помнить нашего героя!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Игорь Стечишин родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №9, получил профессию в Севастопольском судостроительном колледже. В 2018–2019 годах проходил срочную военную службу.
В сентябре 2022 года был мобилизован в ряды Вооруженных Сил России и проходил службу в бригаде береговой обороны в п. Перевальное. Игорь Стечишин геройски погиб под поселком Малые Копани Скадовского р-на Херсонской области.
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Михаил РазвожаевСевастопольПамятьУтраты
 
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