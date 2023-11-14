https://crimea.ria.ru/20231114/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1132788695.html
В Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 14.11.2023
В Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с героем специальной военной операции Игорем Стечишиным, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T20:52
2023-11-14T20:52
2023-11-14T20:52
михаил развожаев
севастополь
память
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем специальной военной операции Игорем Стечишиным, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Игорь Стечишин родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №9, получил профессию в Севастопольском судостроительном колледже. В 2018–2019 годах проходил срочную военную службу.В сентябре 2022 года был мобилизован в ряды Вооруженных Сил России и проходил службу в бригаде береговой обороны в п. Перевальное. Игорь Стечишин геройски погиб под поселком Малые Копани Скадовского р-на Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с героем СВО Алексеем ЛаринымВ Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехотыВ Крыму простились с погибшим героем спецоперации
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил развожаев, севастополь, память, утраты
В Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе проводили в последний путь героя СВО гвардии ефрейтора Игоря Стечишина
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем специальной военной операции Игорем Стечишиным, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня Севастополь простился с еще одним воином – гвардии ефрейтором Игорем Алексеевичем Стечишиным. Будем помнить нашего героя!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Игорь Стечишин родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №9, получил профессию в Севастопольском судостроительном колледже. В 2018–2019 годах проходил срочную военную службу.
В сентябре 2022 года был мобилизован в ряды Вооруженных Сил России и проходил службу в бригаде береговой обороны в п. Перевальное. Игорь Стечишин геройски погиб под поселком Малые Копани Скадовского р-на Херсонской области.
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