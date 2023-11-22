https://crimea.ria.ru/20231122/sevastopol-prostilsya-s-geroem-svo-vasilem-kotovym-1132983610.html

Севастополь простился с героем СВО Василием Котовым

Севастополь простился с героем СВО Василием Котовым - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Севастополь простился с героем СВО Василием Котовым

В Севастополе проводили в последний путь гвардии сержанта Василия Котова, который геройски погиб на Херсонском направлении в зоне проведения спецоперации. Об... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T18:02

2023-11-22T18:02

2023-11-22T18:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии сержанта Василия Котова, который геройски погиб на Херсонском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Василий Котов родился и вырос в Таштаголе Кемеровской области. После школы окончил профессионально-техническое училище по специальности слесарь-монтажник. Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках. Участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской республики и уже тогда показал себя мужественным, умелым, инициативным воином.За доблесть, проявленную в боях, гвардии сержант Василий Котов награжден медалью "За отвагу".20 ноября в Севастополе проводили в последний путь гвардии младшего сержанта Валерия Стадниченко, который ушел на СВО добровольцем и и проходил службу в 810 отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота. Гвардии младший сержант участвовал в штурме завода имени Ильича в Мариуполе, затем воевал на Угледарском направлении, был ранен. Однако после ранения вновь вернулся на фронт. Валерий Стадниченко геройски погиб в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Морпехи из Севастополя раз за разом опрокидывают противника в ДнепрВ Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВОПомните об этом: художник – о героях СВО, которых рисовал в госпитале ЧФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, новости сво, общество, новости крыма