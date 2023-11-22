Севастополь простился с героем СВО Василием Котовым
В Севастополе простились с геройски погибшим на СВО Василием Котовым
18:02 22.11.2023 (обновлено: 18:06 22.11.2023)
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с героем спецоперации Василем Котовым
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии сержанта Василия Котова, который геройски погиб на Херсонском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Василий Котов родился и вырос в Таштаголе Кемеровской области. После школы окончил профессионально-техническое училище по специальности слесарь-монтажник. Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках. Участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской республики и уже тогда показал себя мужественным, умелым, инициативным воином.
"В сентябре 2022 года Василий Леонидович был призван по мобилизации в ряды ВС РФ. Учитывая опыт военной службы, навыки бойца-десантника, был направлен для прохождения службы в подразделение специального назначения. Геройски погиб, отражая вражеские атаки на Херсонском направлении", – написал в Telegram-канале Развожаев.
За доблесть, проявленную в боях, гвардии сержант Василий Котов награжден медалью "За отвагу".
20 ноября в Севастополе проводили в последний путь гвардии младшего сержанта Валерия Стадниченко, который ушел на СВО добровольцем и и проходил службу в 810 отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота. Гвардии младший сержант участвовал в штурме завода имени Ильича в Мариуполе, затем воевал на Угледарском направлении, был ранен. Однако после ранения вновь вернулся на фронт. Валерий Стадниченко геройски погиб в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
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