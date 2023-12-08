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По мосту в составе сухопутного маршрута в Крым запустили движение - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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По мосту в составе сухопутного маршрута в Крым запустили движение
По мосту в составе сухопутного маршрута в Крым запустили движение - РИА Новости Крым, 08.12.2023
По мосту в составе сухопутного маршрута в Крым запустили движение
В Запорожской области открыто движение по мосту, который входит в состав сухопутного маршрута в Крым. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T17:38
2023-12-08T17:38
марат хуснуллин
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новые регионы россии
ремонт дорог
ремонт дорог в запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Запорожской области открыто движение по мосту, который входит в состав сухопутного маршрута в Крым. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Вице-премьер рассказал, что это часть большой работы, которая позволяет как можно быстрее интегрировать дороги новых регионов в единый транспортно-логистический каркас страны.Специалисты ГК "Автодор" отремонтировали опоры, пролетные строения и откосы насыпи береговых опор. Также восстановили барьерное и перильное ограждение, нанесли разметку и установили дорожные знаки, перечислил Хуснуллин.В Луганской Народной Республике и Херсонской области досрочно начали ремонт автодорог, запланированный на 2024 год.Кроме того, работы стартовали на 83-м километре участка федеральной трассы Р-260 от Ростовской области до Луганска, включая обход столицы ЛНР до пересечения с трассой Р-150, соединяющей Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очередиСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКОВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
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По мосту в составе сухопутного маршрута в Крым запустили движение

В Запорожской области запустили движение по мосту в составе сухопутного маршрута в Крым

17:38 08.12.2023
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаМост в составе сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым
Мост в составе сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Запорожской области открыто движение по мосту, который входит в состав сухопутного маршрута в Крым. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"В Запорожской области запустили движение по двухполосному мосту, который входит в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым", – написал он в Telegram-канале.

Вице-премьер рассказал, что это часть большой работы, которая позволяет как можно быстрее интегрировать дороги новых регионов в единый транспортно-логистический каркас страны.
Специалисты ГК "Автодор" отремонтировали опоры, пролетные строения и откосы насыпи береговых опор. Также восстановили барьерное и перильное ограждение, нанесли разметку и установили дорожные знаки, перечислил Хуснуллин.
В Луганской Народной Республике и Херсонской области досрочно начали ремонт автодорог, запланированный на 2024 год.
Кроме того, работы стартовали на 83-м километре участка федеральной трассы Р-260 от Ростовской области до Луганска, включая обход столицы ЛНР до пересечения с трассой Р-150, соединяющей Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь.
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Марат ХуснуллинНовостиНовости КрымаКрымЗапорожская областьНовые регионы РоссииРемонт дорогРемонт дорог в Запорожской области
 
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