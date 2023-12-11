https://crimea.ria.ru/20231211/v-novykh-regionakh-proydet-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta---tsik-1133464073.html

В новых регионах пройдет голосование на выборах президента - ЦИК

В новых регионах пройдет голосование на выборах президента - ЦИК - РИА Новости Крым, 11.12.2023

В новых регионах пройдет голосование на выборах президента - ЦИК

ЦИК России принял постановление о проведении голосования на выборах президента в новых регионах, где введено военное положение. РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T14:00

2023-12-11T14:00

2023-12-11T14:00

центризбирком (цик рф)

новые регионы россии

выборы президента россии

общество

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111403/53/1114035395_0:314:3076:2044_1920x0_80_0_0_24b69734b2012493865d4dd916d2383c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. ЦИК России принял постановление о проведении голосования на выборах президента в новых регионах, где введено военное положение. Ранее в ходе консультаций представителей ЦИК, Минобороны и региональных властей признали возможным проведение президентских выборов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на территории Херсонской и Запорожской областей. .7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком на заседании 8 декабря принял решение, что голосование на выборах президента продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. 8 декабря президент России Владимир Путин сообщил председателю Народного совета Донецкой Народной Республики, участнику специальной военной операции Артему Жоге о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поддержали выдвижение Путина на новый президентский срокВыборы президента России по новым правилам - поправки в законВ Крыму могут разрешить придомовое голосование на выборах президента РФ

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центризбирком (цик рф), новые регионы россии, выборы президента россии, общество, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, новости