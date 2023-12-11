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В новых регионах пройдет голосование на выборах президента - ЦИК
В новых регионах пройдет голосование на выборах президента - ЦИК - РИА Новости Крым, 11.12.2023
В новых регионах пройдет голосование на выборах президента - ЦИК
ЦИК России принял постановление о проведении голосования на выборах президента в новых регионах, где введено военное положение. РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T14:00
2023-12-11T14:00
2023-12-11T14:00
центризбирком (цик рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. ЦИК России принял постановление о проведении голосования на выборах президента в новых регионах, где введено военное положение. Ранее в ходе консультаций представителей ЦИК, Минобороны и региональных властей признали возможным проведение президентских выборов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на территории Херсонской и Запорожской областей. .7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком на заседании 8 декабря принял решение, что голосование на выборах президента продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. 8 декабря президент России Владимир Путин сообщил председателю Народного совета Донецкой Народной Республики, участнику специальной военной операции Артему Жоге о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поддержали выдвижение Путина на новый президентский срокВыборы президента России по новым правилам - поправки в законВ Крыму могут разрешить придомовое голосование на выборах президента РФ
новые регионы россии
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центризбирком (цик рф), новые регионы россии, выборы президента россии, общество, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, новости
В новых регионах пройдет голосование на выборах президента - ЦИК
ЦИК: в новых регионах пройдет голосование на выборах президента России