Рейтинг@Mail.ru
В новых регионах пройдет голосование на выборах президента - ЦИК - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231211/v-novykh-regionakh-proydet-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta---tsik-1133464073.html
В новых регионах пройдет голосование на выборах президента - ЦИК
В новых регионах пройдет голосование на выборах президента - ЦИК - РИА Новости Крым, 11.12.2023
В новых регионах пройдет голосование на выборах президента - ЦИК
ЦИК России принял постановление о проведении голосования на выборах президента в новых регионах, где введено военное положение. РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T14:00
2023-12-11T14:00
центризбирком (цик рф)
новые регионы россии
выборы президента россии
общество
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111403/53/1114035395_0:314:3076:2044_1920x0_80_0_0_24b69734b2012493865d4dd916d2383c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. ЦИК России принял постановление о проведении голосования на выборах президента в новых регионах, где введено военное положение. Ранее в ходе консультаций представителей ЦИК, Минобороны и региональных властей признали возможным проведение президентских выборов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на территории Херсонской и Запорожской областей. .7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком на заседании 8 декабря принял решение, что голосование на выборах президента продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. 8 декабря президент России Владимир Путин сообщил председателю Народного совета Донецкой Народной Республики, участнику специальной военной операции Артему Жоге о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поддержали выдвижение Путина на новый президентский срокВыборы президента России по новым правилам - поправки в законВ Крыму могут разрешить придомовое голосование на выборах президента РФ
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111403/53/1114035395_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_f22d5adfcce2143eea83b194488dca44.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центризбирком (цик рф), новые регионы россии, выборы президента россии, общество, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, новости
В новых регионах пройдет голосование на выборах президента - ЦИК

ЦИК: в новых регионах пройдет голосование на выборах президента России

14:00 11.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. ЦИК России принял постановление о проведении голосования на выборах президента в новых регионах, где введено военное положение.

"Мы должны немедленно информировать президента РФ и Совет Федерации о принятом решении. Прошу подготовить проекты писем и направить президенту и в Совет", - заявил в ходе заседания заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Ранее в ходе консультаций представителей ЦИК, Минобороны и региональных властей признали возможным проведение президентских выборов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на территории Херсонской и Запорожской областей. .
7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком на заседании 8 декабря принял решение, что голосование на выборах президента продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. 8 декабря президент России Владимир Путин сообщил председателю Народного совета Донецкой Народной Республики, участнику специальной военной операции Артему Жоге о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму поддержали выдвижение Путина на новый президентский срок
Выборы президента России по новым правилам - поправки в закон
В Крыму могут разрешить придомовое голосование на выборах президента РФ
 
Центризбирком (ЦИК РФ)Новые регионы РоссииВыборы президента РоссииОбществоЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьЗапорожская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Разговор Зеленского и Орбана в Аргентине: пустит ли Венгрия Украину в ЕС
14:15В Крыму резко выросла заболеваемость COVID-19
14:00В новых регионах пройдет голосование на выборах президента - ЦИК
13:39В Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали детали
13:14Проведение президентских выборов в новых регионах возможно - ЦИК
13:10В России помогут искать работу ветеранам спецоперации с инвалидностью
12:38Столб черного дыма в Феодосии - пожар вспыхнул на территории завода
12:19Овощеводам Херсонской области в пять раз увеличили субсидирование
12:08Самые высокие вершины Крыма. Инфографика
11:52200 из многих тысяч: расстрелянный народ крымчаки
11:40В Джанкое подрядчик заплатит 11 млн за недостроенные ФАПы
11:07Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: более 100 снарядов за сутки
10:55Хамство и несбывшиеся обещания: названы причины замены Зеленского
10:51Обвал подпорной стены в Ялте – разбита теплотрасса, люди без тепла
10:37В России зарегистрирована обновленная вакцина "Спутник Лайт"
10:22В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБ
10:20Туман на Керченской переправе – как работают паромы
10:09Российский "Василек" сорвал ротацию ВСУ
09:49В Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентов
09:34В Севастополе остановили пассажирские катера - причина
Лента новостейМолния