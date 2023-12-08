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В Крыму могут разрешить придомовое голосование на выборах президента РФ - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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В Крыму могут разрешить придомовое голосование на выборах президента РФ
В Крыму могут разрешить придомовое голосование на выборах президента РФ - РИА Новости Крым, 08.12.2023
В Крыму могут разрешить придомовое голосование на выборах президента РФ
В семи регионах России на выборах президента страны будет применяться голосование на придомовых территориях и в отдаленных местах, Крым и Севастополь также... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T12:28
2023-12-08T14:18
центризбирком (цик рф)
новости
россия
элла памфилова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В семи регионах России на выборах президента страны будет применяться голосование на придомовых территориях и в отдаленных местах, Крым и Севастополь также изъявили желание применять эту форму. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.По ее словам, первая дополнительная форма – голосование избирателей на территориях и в местах, пригодных и оборудованных для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах). Вторая форма – голосование групп избирателей, которые проживают или находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.Она уточнила, что речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской и Херсонской областях.7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.
https://crimea.ria.ru/20231208/vybory-prezidenta-rossii-proydut-v-techenie-trekh-dney-1133388940.html
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центризбирком (цик рф), новости, россия, элла памфилова, выборы президента россии
В Крыму могут разрешить придомовое голосование на выборах президента РФ

В семи регионах России будет применяться придомовое голосование – решение ЦИК

12:28 08.12.2023 (обновлено: 14:18 08.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВыборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В семи регионах России на выборах президента страны будет применяться голосование на придомовых территориях и в отдаленных местах, Крым и Севастополь также изъявили желание применять эту форму. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"На территориях семи субъектов Российской Федерации в течение всех трех дней могут также применяться уже две дополнительные формы голосования", – цитирует главу Центризбиркома РИА Новости.
По ее словам, первая дополнительная форма – голосование избирателей на территориях и в местах, пригодных и оборудованных для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах). Вторая форма – голосование групп избирателей, которые проживают или находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
Она уточнила, что речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской и Херсонской областях.
7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.
Выборы - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
12:17
Выборы президента России пройдут в течение трех дней
 
Центризбирком (ЦИК РФ)НовостиРоссияЭлла ПамфиловаВыборы президента России
 
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