https://crimea.ria.ru/20231208/v-krymu-razreshili-pridomovoe-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-rf-1133389233.html

В Крыму могут разрешить придомовое голосование на выборах президента РФ

В Крыму могут разрешить придомовое голосование на выборах президента РФ - РИА Новости Крым, 08.12.2023

В Крыму могут разрешить придомовое голосование на выборах президента РФ

В семи регионах России на выборах президента страны будет применяться голосование на придомовых территориях и в отдаленных местах, Крым и Севастополь также... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T12:28

2023-12-08T12:28

2023-12-08T14:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В семи регионах России на выборах президента страны будет применяться голосование на придомовых территориях и в отдаленных местах, Крым и Севастополь также изъявили желание применять эту форму. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.По ее словам, первая дополнительная форма – голосование избирателей на территориях и в местах, пригодных и оборудованных для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах). Вторая форма – голосование групп избирателей, которые проживают или находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.Она уточнила, что речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской и Херсонской областях.7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.

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центризбирком (цик рф), новости, россия, элла памфилова, выборы президента россии