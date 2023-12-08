Рейтинг@Mail.ru
В Крыму поддержали выдвижение Путина на новый президентский срок - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231208/v-krymu-podderzhali-vydvizhenie-putina-na-novyy-prezidentskiy-srok-1133398231.html
В Крыму поддержали выдвижение Путина на новый президентский срок
В Крыму поддержали выдвижение Путина на новый президентский срок - РИА Новости Крым, 08.12.2023
В Крыму поддержали выдвижение Путина на новый президентский срок
Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поддержали решение российского лидера Владимира Путина... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T15:23
2023-12-08T15:25
выборы президента россии
крым
россия
владимир путин (политик)
сергей аксенов
владимир константинов
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110254/72/1102547238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4684f4e30a5d8ae2f22edbc29abf4ff1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поддержали решение российского лидера Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок.Константинов, в свою очередь, выразил уверенность, что граждане страны окажут Путину доверие и выберут его на пост главы государства.В пятницу Владимир Путин в ходе неформального общения с военными и представителями общественности утвердительно ответил на вопрос о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году.7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов главы государства на 17 марта 2024 года. Центризбирком на заседании 8 декабря принял решение, что голосование на выборах президента продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.
https://crimea.ria.ru/20231208/v-krymu-razreshili-pridomovoe-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-rf-1133389233.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110254/72/1102547238_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_83b52ee265a547b613d0cdbf3dc059db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборы президента россии, крым, россия, владимир путин (политик), сергей аксенов, владимир константинов, новости крыма, общество
В Крыму поддержали выдвижение Путина на новый президентский срок

Руководители Крыма поддержали выдвижение Путина на новый президентский срок

15:23 08.12.2023 (обновлено: 15:25 08.12.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе
Флаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поддержали решение российского лидера Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок.

"Полностью поддерживаю решение нашего президента. Под руководством Владимира Владимировича Россия прошла огромный путь, возродилась, вернула себе статус великой мировой державы. И сегодня наша страна успешно развивается, несмотря на колоссальное внешнее давление, уверенно идет к выполнению целей СВО", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Константинов, в свою очередь, выразил уверенность, что граждане страны окажут Путину доверие и выберут его на пост главы государства.
"Нет сомнения в единодушной поддержке Путина со стороны крымчан. Именно он сумел помочь нам исполнить мечту нескольких поколений жителей полуострова и вернуться домой, в Россию", – отметил спикер парламента республики.
В пятницу Владимир Путин в ходе неформального общения с военными и представителями общественности утвердительно ответил на вопрос о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году.
7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов главы государства на 17 марта 2024 года. Центризбирком на заседании 8 декабря принял решение, что голосование на выборах президента продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.
Выборы - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
12:28
В Крыму могут разрешить придомовое голосование на выборах президента РФ
 
Выборы президента РоссииКрымРоссияВладимир Путин (политик)Сергей АксеновВладимир КонстантиновНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02В Севастополе за год арестовали имущество коррупционеров на 25 млн рублей
16:52Счет на тысячи: названы потери ВСУ за неделю сражений
16:43ВСУ лишились пяти самолетов и вертолета за неделю боев
16:2930 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены
16:07Помогла прокуратура: 23 сироты в Севастополе смогли купить квартиры
15:41В Крыму врач-эксперт продлила женщине инвалидность за 50 тысяч и кольцо
15:23В Крыму поддержали выдвижение Путина на новый президентский срок
14:57Два человека погибли на пожаре в Севастополе
14:28Новый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончится
14:10Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
14:00Бойцы СВО развеяли миф о неуязвимости военной техники Запада – Путин
13:33В Керчи завершили ремонт поврежденного пожаром газопровода
13:26После стрельбы в гимназии Брянска возбуждено дело о халатности
13:08РНКБ предоставил финансирование Крымской железной дороге на 2 млрд рублей
12:51Главу Инкермана сняли с должности в связи с утратой доверия
12:28В Крыму могут разрешить придомовое голосование на выборах президента РФ
12:17Выборы президента России пройдут в течение трех дней
12:07Крыму угрожают подтопления из-за сильных дождей
12:00Сколько коррупционеров выявили в Севастополе за два года
11:53Почему Байден шантажирует Конгресс Украиной - Медведев
Лента новостейМолния