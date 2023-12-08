https://crimea.ria.ru/20231208/v-krymu-podderzhali-vydvizhenie-putina-na-novyy-prezidentskiy-srok-1133398231.html

В Крыму поддержали выдвижение Путина на новый президентский срок

В Крыму поддержали выдвижение Путина на новый президентский срок - РИА Новости Крым, 08.12.2023

В Крыму поддержали выдвижение Путина на новый президентский срок

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поддержали решение российского лидера Владимира Путина... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T15:23

2023-12-08T15:23

2023-12-08T15:25

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владимир константинов

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поддержали решение российского лидера Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок.Константинов, в свою очередь, выразил уверенность, что граждане страны окажут Путину доверие и выберут его на пост главы государства.В пятницу Владимир Путин в ходе неформального общения с военными и представителями общественности утвердительно ответил на вопрос о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году.7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов главы государства на 17 марта 2024 года. Центризбирком на заседании 8 декабря принял решение, что голосование на выборах президента продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.

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2023

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выборы президента россии, крым, россия, владимир путин (политик), сергей аксенов, владимир константинов, новости крыма, общество