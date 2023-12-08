В Крыму поддержали выдвижение Путина на новый президентский срок
Руководители Крыма поддержали выдвижение Путина на новый президентский срок
15:23 08.12.2023 (обновлено: 15:25 08.12.2023)
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поддержали решение российского лидера Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок.
"Полностью поддерживаю решение нашего президента. Под руководством Владимира Владимировича Россия прошла огромный путь, возродилась, вернула себе статус великой мировой державы. И сегодня наша страна успешно развивается, несмотря на колоссальное внешнее давление, уверенно идет к выполнению целей СВО", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Константинов, в свою очередь, выразил уверенность, что граждане страны окажут Путину доверие и выберут его на пост главы государства.
"Нет сомнения в единодушной поддержке Путина со стороны крымчан. Именно он сумел помочь нам исполнить мечту нескольких поколений жителей полуострова и вернуться домой, в Россию", – отметил спикер парламента республики.
В пятницу Владимир Путин в ходе неформального общения с военными и представителями общественности утвердительно ответил на вопрос о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году.
7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов главы государства на 17 марта 2024 года. Центризбирком на заседании 8 декабря принял решение, что голосование на выборах президента продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.