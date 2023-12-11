https://crimea.ria.ru/20231211/provedenie-prezidentskikh-vyborov-v-novykh-regionakh-vozmozhno---tsik-1133461500.html

Проведение президентских выборов в новых регионах возможно - ЦИК

Проведение президентских выборов в новых регионах возможно - ЦИК - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Проведение президентских выборов в новых регионах возможно - ЦИК

Проведение выборов президента в новых российских регионах возможно, это подтверждают Минобороны, ФСБ и местные власти. Об этом сообщила Центральная... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T13:14

2023-12-11T13:14

2023-12-11T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Проведение выборов президента в новых российских регионах возможно, это подтверждают Минобороны, ФСБ и местные власти. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия РФ.Отмечается, что участие в консультациях приняли представители ЦИК, Министерства обороны и ФСБ России, а также руководства новых регионов.7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком на заседании 8 декабря принял решение, что голосование на выборах президента продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. 8 декабря президент России Владимир Путин сообщил председателю Народного совета Донецкой Народной Республики, участнику специальной военной операции Артему Жоге о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поддержали выдвижение Путина на новый президентский срокВыборы президента России состоятся 17 мартаВыборы президента России по новым правилам - поправки в закон

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центризбирком (цик рф), выборы, выборы президента россии, новые регионы россии, общество, безопасность, политика, новости