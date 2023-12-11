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Проведение президентских выборов в новых регионах возможно - ЦИК
Проведение президентских выборов в новых регионах возможно - ЦИК - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Проведение президентских выборов в новых регионах возможно - ЦИК
Проведение выборов президента в новых российских регионах возможно, это подтверждают Минобороны, ФСБ и местные власти. Об этом сообщила Центральная... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T13:14
2023-12-11T13:14
2023-12-11T13:22
центризбирком (цик рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Проведение выборов президента в новых российских регионах возможно, это подтверждают Минобороны, ФСБ и местные власти. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия РФ.Отмечается, что участие в консультациях приняли представители ЦИК, Министерства обороны и ФСБ России, а также руководства новых регионов.7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком на заседании 8 декабря принял решение, что голосование на выборах президента продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. 8 декабря президент России Владимир Путин сообщил председателю Народного совета Донецкой Народной Республики, участнику специальной военной операции Артему Жоге о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поддержали выдвижение Путина на новый президентский срокВыборы президента России состоятся 17 мартаВыборы президента России по новым правилам - поправки в закон
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РИА Новости Крым
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центризбирком (цик рф), выборы, выборы президента россии, новые регионы россии, общество, безопасность, политика, новости
Проведение президентских выборов в новых регионах возможно - ЦИК
Проведение президентских выборов в марте в новых регионах возможно - ЦИК
13:14 11.12.2023 (обновлено: 13:22 11.12.2023)