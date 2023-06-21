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Число погибших при разрушении Каховской ГЭС продолжает расти
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС продолжает расти - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС продолжает расти
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий в Херсонской области выросло до 41, сообщил председатель правительства Херсонской... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T07:34
2023-06-21T07:34
2023-06-21T07:36
каховская гэс
разрушение каховской гэс
херсонская область
новости
новые регионы россии
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий в Херсонской области выросло до 41, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Алексеенко уточнил, что в Алешкинском округе вода почти сошла, населенные пункты Голопристанского округа остаются подтопленными. По его словам, прививки от опасных инфекций получили уже 3,5 тысячи человек, выплаты по десять тысяч рублей выданы почти 2,2 тысячи пострадавших.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭСВозбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской областиМор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище
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каховская гэс, разрушение каховской гэс, херсонская область, новости, новые регионы россии, андрей алексеенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий в Херсонской области выросло до 41, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Ситуация на утро 21 июня. Новая Каховка постепенно выходит из режима ЧС по наводнению... К сожалению, число погибших выросло до 41 человека", - написал он в своем Telegram-канале.
Алексеенко уточнил, что в Алешкинском округе вода почти сошла, населенные пункты Голопристанского округа остаются подтопленными. По его словам, прививки от опасных инфекций получили уже 3,5 тысячи человек, выплаты по десять тысяч рублей выданы почти 2,2 тысячи пострадавших.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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