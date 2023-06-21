https://crimea.ria.ru/20230621/chislo-pogibshikh-pri-razrushenii-kakhovskoy-ges-prodolzhaet-rasti-1129520406.html

Число погибших при разрушении Каховской ГЭС продолжает расти

Число погибших при разрушении Каховской ГЭС продолжает расти - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Число погибших при разрушении Каховской ГЭС продолжает расти

Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий в Херсонской области выросло до 41, сообщил председатель правительства Херсонской... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T07:34

2023-06-21T07:34

2023-06-21T07:36

каховская гэс

разрушение каховской гэс

херсонская область

новости

новые регионы россии

андрей алексеенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий в Херсонской области выросло до 41, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Алексеенко уточнил, что в Алешкинском округе вода почти сошла, населенные пункты Голопристанского округа остаются подтопленными. По его словам, прививки от опасных инфекций получили уже 3,5 тысячи человек, выплаты по десять тысяч рублей выданы почти 2,2 тысячи пострадавших.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭСВозбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской областиМор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище

https://crimea.ria.ru/20230620/v-goloy-pristani-tret-postradavshikh-territoriy-ostayutsya-zabolochennymi-1129501611.html

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каховская гэс, разрушение каховской гэс, херсонская область, новости, новые регионы россии, андрей алексеенко