https://crimea.ria.ru/20230620/chast-khersonschiny-bez-vody-iz-za-terakta-na-ges-1129510458.html

Часть Херсонщины без воды из-за теракта на ГЭС

Часть Херсонщины без воды из-за теракта на ГЭС - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Часть Херсонщины без воды из-за теракта на ГЭС

Из-за теракта ВСУ на Каховской ГЭС районы выше Новой Каховки по течению Днепра остались без воды. Пока людям доставляют бутилированную воду, параллельно на... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T15:05

2023-06-20T15:05

2023-06-20T16:58

новости

херсонская область

разрушение каховской гэс

водоснабжение

андрей алексеенко

новая каховка

голая пристань

алешки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Из-за теракта ВСУ на Каховской ГЭС районы выше Новой Каховки по течению Днепра остались без воды. Пока людям доставляют бутилированную воду, параллельно на скважинах меняют насосы, пришедшие в негодность в украинский период. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.По его словам, сейчас налажена доставка бесплатной бутилированной воды, накануне десять тонн получили в Горностаевке, еще пять - в Великой Лепетихе. Одновременно производится замена насосов на скважинах, питающих крупные населенные пункты.ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Выросло число жертв наводнения в результате ЧП на Каховской ГЭСУщерб от теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей - властиПострадавшим после ЧП на Каховской ГЭС начали выплачивать компенсации

https://crimea.ria.ru/20230620/volontery-iz-kryma-dostavlyayut-vodu-zhitelyam-goroda-aleshki-1129506166.html

херсонская область

новая каховка

голая пристань

алешки

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новости, херсонская область, разрушение каховской гэс, водоснабжение, андрей алексеенко, новая каховка, голая пристань, алешки