Часть Херсонщины без воды из-за теракта на ГЭС
Часть Херсонщины осталась без воды - глава областного правительства Алексеенко
15:05 20.06.2023 (обновлено: 16:58 20.06.2023)
© Пресс-служба Андрея АлексеенкоРайоны выше Новой Каховки по течению Днепра остались без воды
© Пресс-служба Андрея Алексеенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Из-за теракта ВСУ на Каховской ГЭС районы выше Новой Каховки по течению Днепра остались без воды. Пока людям доставляют бутилированную воду, параллельно на скважинах меняют насосы, пришедшие в негодность в украинский период. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Районы выше Новой Каховки по течению Днепра остались без воды. С советских времен они брали воду из водохранилища. Сейчас его уровень упал уже на 15 метров, и нормальное снабжение оттуда невозможно. При этом трубы и насосы имеющихся артезианских скважин с советских времен прогнили насквозь: их не ремонтировали с момента создания", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас налажена доставка бесплатной бутилированной воды, накануне десять тонн получили в Горностаевке, еще пять - в Великой Лепетихе. Одновременно производится замена насосов на скважинах, питающих крупные населенные пункты.
"Вчера получили восемь единиц современного насосного оборудования от Заксобрания Краснодарского края. Запуск этого оборудования позволит обеспечить водой 80% населения Горностаевского округа. Ведем обследование скважин других районов", - констатировал глава регионального правительства.
ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.
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