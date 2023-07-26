https://crimea.ria.ru/20230726/dva-cheloveka-pogibli-v-rezultate-obstrelov-vsu-khersonskoy-oblasti-1130302761.html

Два человека погибли в результате обстрелов ВСУ Херсонской области

Два человека погибли в результате обстрелов ВСУ Херсонской области - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Два человека погибли в результате обстрелов ВСУ Херсонской области

Украинские боевики за сутки выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области, погибли два мирных жителя. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T12:13

2023-07-26T12:13

2023-07-26T12:13

сообщение между крымом и херсонской областью

обстрелы всу

происшествия

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каховка

новая каховка

алешки

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области, погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Алешкам 22 снаряда, по Корсункам – 12, по Солонцам – девять, по Песчановке – семь.Обстрелы гражданской инфраструктуры продолжились и ночью. Киевский режим выпустил по населенным пунктам Саги, Каховка, Алешки и Пролетарка 27 снарядов из ствольной артиллерии.Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за прошедшие сутки украинские войска 36 раз попытались вести обстрелы Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки. По его словам, обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, однако российские войска отбивают все попытки ВСУ атаковать.Читайте также на РИА Новости Крым:Бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Херсонской области: есть раненыеБойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топливаПотоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

https://crimea.ria.ru/20230724/bolee-90-priletov-boeviki-vsu-byut-po-khersonschine-iz-rszo-i-artillerii-1130264777.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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