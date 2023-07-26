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Два человека погибли в результате обстрелов ВСУ Херсонской области - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Два человека погибли в результате обстрелов ВСУ Херсонской области
Два человека погибли в результате обстрелов ВСУ Херсонской области - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Два человека погибли в результате обстрелов ВСУ Херсонской области
Украинские боевики за сутки выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области, погибли два мирных жителя. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T12:13
2023-07-26T12:13
сообщение между крымом и херсонской областью
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
каховка
новая каховка
алешки
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области, погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Алешкам 22 снаряда, по Корсункам – 12, по Солонцам – девять, по Песчановке – семь.Обстрелы гражданской инфраструктуры продолжились и ночью. Киевский режим выпустил по населенным пунктам Саги, Каховка, Алешки и Пролетарка 27 снарядов из ствольной артиллерии.Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за прошедшие сутки украинские войска 36 раз попытались вести обстрелы Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки. По его словам, обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, однако российские войска отбивают все попытки ВСУ атаковать.Читайте также на РИА Новости Крым:Бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Херсонской области: есть раненыеБойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топливаПотоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
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каховка
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Два человека погибли в результате обстрелов ВСУ Херсонской области

ВСУ выпустили 50 снарядов по населенным пунктам Херсонской области

12:13 26.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия обстрелов ВСУ города Алешки Херсонской области
Последствия обстрелов ВСУ города Алешки Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области, погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Алешкам 22 снаряда, по Корсункам – 12, по Солонцам – девять, по Песчановке – семь.
"В результате обстрела в Алешках один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения средней тяжести. Также в Песчановке в результате обстрела погиб один мирный житель", - сообщили в экстренных службах.
Обстрелы гражданской инфраструктуры продолжились и ночью. Киевский режим выпустил по населенным пунктам Саги, Каховка, Алешки и Пролетарка 27 снарядов из ствольной артиллерии.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за прошедшие сутки украинские войска 36 раз попытались вести обстрелы Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки. По его словам, обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, однако российские войска отбивают все попытки ВСУ атаковать.
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
24 июля, 11:14
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Сообщение между Крымом и Херсонской областьюОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииКаховкаНовая КаховкаАлешкиНовости
 
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