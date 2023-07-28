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Украинский БПЛА пытался атаковать Московскую область - что известно - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Украинский БПЛА пытался атаковать Московскую область - что известно
Украинский БПЛА пытался атаковать Московскую область - что известно - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Украинский БПЛА пытался атаковать Московскую область - что известно
Российские системы ПВО предотвратили атаку беспилотника на Московскую область, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T07:21
2023-07-28T09:55
москва
сергей собянин
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО предотвратили атаку беспилотника на Московскую область, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает Минобороны.О сбитом дроне сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он также заявил об отсутствии разрушений и пострадавших.Эта не первая попытка атаки дронов на Москву. В начале июля в столичном регионе сбили пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве. Кроме того, 24 июля киевский режим предпринял попытку атаковать объекты в Москве при помощи беспилотников. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Повреждения получили два нежилых здания.Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы, обеспечивающие безопасность регионов России, "начеку, принимают меры, ведется очень напряженная круглосуточная работа". В МИД России заявили, что Россия вправе жестко ответить на атаки на Крым и Москву.
https://crimea.ria.ru/20230724/mid-rossiya-vprave-zhestko-otvetit-na-ataki-na-krym-i-moskvu-1130268367.html
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москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, всу (вооруженные силы украины)
Украинский БПЛА пытался атаковать Московскую область - что известно

Минобороны: украинский БПЛА сбили при попытке атаки на объекты в Подмосковье

07:21 28.07.2023 (обновлено: 09:55 28.07.2023)
 
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Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО предотвратили атаку беспилотника на Московскую область, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает Минобороны.
"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен", — говорится в сообщении.
О сбитом дроне сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он также заявил об отсутствии разрушений и пострадавших.
Эта не первая попытка атаки дронов на Москву. В начале июля в столичном регионе сбили пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.
Кроме того, 24 июля киевский режим предпринял попытку атаковать объекты в Москве при помощи беспилотников. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Повреждения получили два нежилых здания.
Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы, обеспечивающие безопасность регионов России, "начеку, принимают меры, ведется очень напряженная круглосуточная работа". В МИД России заявили, что Россия вправе жестко ответить на атаки на Крым и Москву.
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