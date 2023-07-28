https://crimea.ria.ru/20230728/ukrainskiy-bpla-pytalsya-atakovat-moskovskuyu-oblast---chto-izvestno-1130344661.html

Украинский БПЛА пытался атаковать Московскую область - что известно

Украинский БПЛА пытался атаковать Московскую область - что известно - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Украинский БПЛА пытался атаковать Московскую область - что известно

Российские системы ПВО предотвратили атаку беспилотника на Московскую область, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T07:21

2023-07-28T07:21

2023-07-28T09:55

москва

сергей собянин

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

новости

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/14/1124235234_0:87:3220:1898_1920x0_80_0_0_6a3d22d5a5692307b21d50add7931f3e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО предотвратили атаку беспилотника на Московскую область, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает Минобороны.О сбитом дроне сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он также заявил об отсутствии разрушений и пострадавших.Эта не первая попытка атаки дронов на Москву. В начале июля в столичном регионе сбили пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве. Кроме того, 24 июля киевский режим предпринял попытку атаковать объекты в Москве при помощи беспилотников. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Повреждения получили два нежилых здания.Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы, обеспечивающие безопасность регионов России, "начеку, принимают меры, ведется очень напряженная круглосуточная работа". В МИД России заявили, что Россия вправе жестко ответить на атаки на Крым и Москву.

https://crimea.ria.ru/20230724/mid-rossiya-vprave-zhestko-otvetit-na-ataki-na-krym-i-moskvu-1130268367.html

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, всу (вооруженные силы украины)