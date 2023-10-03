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"Роскосмос" начал создавать проект мониторинга Земли - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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"Роскосмос" начал создавать проект мониторинга Земли
"Роскосмос" начал создавать проект мониторинга Земли - РИА Новости Крым, 03.10.2023
"Роскосмос" начал создавать проект мониторинга Земли
Специалисты "Роскосмоса" начали работу над созданием проекта группировки малых спутников "Грифон", позволяющей проводить мониторинг всей поверхности планеты... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T06:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Специалисты "Роскосмоса" начали работу над созданием проекта группировки малых спутников "Грифон", позволяющей проводить мониторинг всей поверхности планеты Земля. Об этом со ссылкой на гендиректора госкорпорации Юрия Борисова пишет РИА Новости.На форуме "Россия – Африка", который состоялся в Санкт-Петербурге в конце июля, "Роскосмос" пригласил африканские государства поучаствовать в создании "Грифона". Благодаря этой системе можно будет получать актуальные сведения не реже 40 часов по всему миру и каждые 30 часов – со всей территории Российской Федерации, добавили в госкорпорацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Ближе к звездам: с Байконура стартовал корабль "Союз МС-24"Что умеют космонавты: Владимир Титов о некосмических задачах на орбитеИндийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике Земли
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РИА Новости Крым
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роскосмос, наука и технологии, россия, космос, новости
"Роскосмос" начал создавать проект мониторинга Земли

"Роскосмос" начал создавать систему мониторинга Земли из 136 сверхмалых спутников

06:48 03.10.2023
 
© РИА НовостиСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Специалисты "Роскосмоса" начали работу над созданием проекта группировки малых спутников "Грифон", позволяющей проводить мониторинг всей поверхности планеты Земля. Об этом со ссылкой на гендиректора госкорпорации Юрия Борисова пишет РИА Новости.

"Мы приступили к созданию группировки опорного типа сверхмалых спутников под названием "Грифон". Это 136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории нашей страны и всей территории мира", – отметил он.

На форуме "Россия – Африка", который состоялся в Санкт-Петербурге в конце июля, "Роскосмос" пригласил африканские государства поучаствовать в создании "Грифона". Благодаря этой системе можно будет получать актуальные сведения не реже 40 часов по всему миру и каждые 30 часов – со всей территории Российской Федерации, добавили в госкорпорации
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