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"Роскосмос" начал создавать проект мониторинга Земли
"Роскосмос" начал создавать проект мониторинга Земли - РИА Новости Крым, 03.10.2023
"Роскосмос" начал создавать проект мониторинга Земли
Специалисты "Роскосмоса" начали работу над созданием проекта группировки малых спутников "Грифон", позволяющей проводить мониторинг всей поверхности планеты... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T06:48
2023-10-03T06:48
2023-10-03T06:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Специалисты "Роскосмоса" начали работу над созданием проекта группировки малых спутников "Грифон", позволяющей проводить мониторинг всей поверхности планеты Земля. Об этом со ссылкой на гендиректора госкорпорации Юрия Борисова пишет РИА Новости.На форуме "Россия – Африка", который состоялся в Санкт-Петербурге в конце июля, "Роскосмос" пригласил африканские государства поучаствовать в создании "Грифона". Благодаря этой системе можно будет получать актуальные сведения не реже 40 часов по всему миру и каждые 30 часов – со всей территории Российской Федерации, добавили в госкорпорацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Ближе к звездам: с Байконура стартовал корабль "Союз МС-24"Что умеют космонавты: Владимир Титов о некосмических задачах на орбитеИндийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике Земли
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роскосмос, наука и технологии, россия, космос, новости
"Роскосмос" начал создавать проект мониторинга Земли
"Роскосмос" начал создавать систему мониторинга Земли из 136 сверхмалых спутников