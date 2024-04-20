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50 беспилотников: ночью ПВО отразила массированную атаку на регионы РФ - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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50 беспилотников: ночью ПВО отразила массированную атаку на регионы РФ
50 беспилотников: ночью ПВО отразила массированную атаку на регионы РФ - РИА Новости Крым, 20.04.2024
50 беспилотников: ночью ПВО отразила массированную атаку на регионы РФ
За прошедшую ночь силы ПВО ликвидировали 50 беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T07:30
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министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. За прошедшую ночь силы ПВО ликвидировали 50 беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что 26 дронов были ликвидированы над территорией Белгородской области, 10 – над территорией Брянской области, 8 – над территорией Курской области, 2 – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Объект ТЭК загорелся в Смоленской области после падения обломков БПЛАДва мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской областиВ Брянской области после атаки дронов горит объект энергетики
белгородская область
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рязанская область
калужская область
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, брянская область, курская область, тульская область, смоленская область, рязанская область, калужская область, московская область
50 беспилотников: ночью ПВО отразила массированную атаку на регионы РФ

Массированная атака беспилотников ВСУ по регионам России отражена в ночь на субботу

07:30 20.04.2024 (обновлено: 07:43 20.04.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкЗРК "Стрела-10М"
ЗРК Стрела-10М
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. За прошедшую ночь силы ПВО ликвидировали 50 беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пятьдесят украинских БпЛА", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что 26 дронов были ликвидированы над территорией Белгородской области, 10 – над территорией Брянской области, 8 – над территорией Курской области, 2 – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.
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