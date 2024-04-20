https://crimea.ria.ru/20240420/50-bespilotnikov-nochyu-pvo-otrazila-massirovannuyu-ataku-na-regiony-rf-1136708976.html
50 беспилотников: ночью ПВО отразила массированную атаку на регионы РФ
50 беспилотников: ночью ПВО отразила массированную атаку на регионы РФ - РИА Новости Крым, 20.04.2024
50 беспилотников: ночью ПВО отразила массированную атаку на регионы РФ
За прошедшую ночь силы ПВО ликвидировали 50 беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T07:30
2024-04-20T07:30
2024-04-20T07:43
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
брянская область
курская область
тульская область
смоленская область
рязанская область
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136709238_0:43:485:316_1920x0_80_0_0_af6ea7ec43763206c5f3535be36b753a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. За прошедшую ночь силы ПВО ликвидировали 50 беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что 26 дронов были ликвидированы над территорией Белгородской области, 10 – над территорией Брянской области, 8 – над территорией Курской области, 2 – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Объект ТЭК загорелся в Смоленской области после падения обломков БПЛАДва мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской областиВ Брянской области после атаки дронов горит объект энергетики
белгородская область
брянская область
курская область
тульская область
смоленская область
рязанская область
калужская область
московская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136709238_65:0:487:316_1920x0_80_0_0_59dacc7e9ac6a7171a4c28651dc0cc23.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, брянская область, курская область, тульская область, смоленская область, рязанская область, калужская область, московская область
50 беспилотников: ночью ПВО отразила массированную атаку на регионы РФ
Массированная атака беспилотников ВСУ по регионам России отражена в ночь на субботу
07:30 20.04.2024 (обновлено: 07:43 20.04.2024)