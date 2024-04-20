https://crimea.ria.ru/20240420/50-bespilotnikov-nochyu-pvo-otrazila-massirovannuyu-ataku-na-regiony-rf-1136708976.html

50 беспилотников: ночью ПВО отразила массированную атаку на регионы РФ

50 беспилотников: ночью ПВО отразила массированную атаку на регионы РФ - РИА Новости Крым, 20.04.2024

50 беспилотников: ночью ПВО отразила массированную атаку на регионы РФ

За прошедшую ночь силы ПВО ликвидировали 50 беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T07:30

2024-04-20T07:30

2024-04-20T07:43

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

белгородская область

брянская область

курская область

тульская область

смоленская область

рязанская область

калужская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. За прошедшую ночь силы ПВО ликвидировали 50 беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что 26 дронов были ликвидированы над территорией Белгородской области, 10 – над территорией Брянской области, 8 – над территорией Курской области, 2 – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Объект ТЭК загорелся в Смоленской области после падения обломков БПЛАДва мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской областиВ Брянской области после атаки дронов горит объект энергетики

белгородская область

брянская область

курская область

тульская область

смоленская область

рязанская область

калужская область

московская область

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2024

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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, брянская область, курская область, тульская область, смоленская область, рязанская область, калужская область, московская область