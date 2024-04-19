https://crimea.ria.ru/20240419/vs-rossii-unichtozhili-tri-ukrainskikh-istrebitelya-i-chetyre-samoleta-1136689924.html

ВС России уничтожили три украинских истребителя и четыре самолета

ВС России уничтожили три украинских истребителя и четыре самолета - РИА Новости Крым, 19.04.2024

ВС России уничтожили три украинских истребителя и четыре самолета

Вооруженные силы России за минувшую неделю уничтожили украинские истребители и военно-транспортные самолеты. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T16:05

2024-04-19T16:05

2024-04-19T16:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю уничтожили украинские истребители и военно-транспортные самолеты. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, по информации военного ведомства, российские войска ликвидировали два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Разбита также пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ.За две недели Украина лишилась двух противорадиолокационных ракет HARM производства США и четырех американских авиационных ложных воздушных целей MALD.В Минобороны РФ также сообщают об уничтожении двух тактических ракет "Точка-У", 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ураган", а также 1278 беспилотных летательных аппаратов.Кроме того, Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием по объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима нанести урон российским объектам энергетики и промышленности.Читайте также на РИА Новости Крым:В городах Украины поражены объекты инфраструктурыНа Украине уничтожен склад натовских безэкипажных катеров ВСУРазгромлен пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу