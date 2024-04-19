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ВС России уничтожили три украинских истребителя и четыре самолета - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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ВС России уничтожили три украинских истребителя и четыре самолета
ВС России уничтожили три украинских истребителя и четыре самолета - РИА Новости Крым, 19.04.2024
ВС России уничтожили три украинских истребителя и четыре самолета
Вооруженные силы России за минувшую неделю уничтожили украинские истребители и военно-транспортные самолеты. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T16:05
2024-04-19T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю уничтожили украинские истребители и военно-транспортные самолеты. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, по информации военного ведомства, российские войска ликвидировали два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Разбита также пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ.За две недели Украина лишилась двух противорадиолокационных ракет HARM производства США и четырех американских авиационных ложных воздушных целей MALD.В Минобороны РФ также сообщают об уничтожении двух тактических ракет "Точка-У", 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ураган", а также 1278 беспилотных летательных аппаратов.Кроме того, Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием по объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима нанести урон российским объектам энергетики и промышленности.Читайте также на РИА Новости Крым:В городах Украины поражены объекты инфраструктурыНа Украине уничтожен склад натовских безэкипажных катеров ВСУРазгромлен пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВС России уничтожили три украинских истребителя и четыре самолета

Истребители МиГ-29 и самолеты Ан-26 Украины уничтожены на аэродромах базирования

16:05 19.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоец противовоздушной обороны
Боец противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю уничтожили украинские истребители и военно-транспортные самолеты. Об этом сообщает Минобороны.
"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ в течение недели уничтожены три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины на аэродроме базирования", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации военного ведомства, российские войска ликвидировали два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Разбита также пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США", - уточняют в Минобороны.
За две недели Украина лишилась двух противорадиолокационных ракет HARM производства США и четырех американских авиационных ложных воздушных целей MALD.
В Минобороны РФ также сообщают об уничтожении двух тактических ракет "Точка-У", 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ураган", а также 1278 беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием по объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима нанести урон российским объектам энергетики и промышленности.
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