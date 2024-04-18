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Разгромлен пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"
Разгромлен пункт управления оперативного командования ВСУ "Север" - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Разгромлен пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"
Российские военные уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ "Север", а также несколько складов с вооружением. Об этом в четверг сообщает... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T14:27
2024-04-18T14:27
2024-04-18T14:32
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ "Север", а также несколько складов с вооружением. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.Также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126 районах. За сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 251 украинский беспилотник, две тактические ракеты "Точка-У", а также 33 реактивных снаряда Vampire.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы ночью прозвучали на Украине - есть поражения в районе аэродромаАрмия России разбила склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперацииПо сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля"
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии
Разгромлен пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"
Российские военные уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"
14:27 18.04.2024 (обновлено: 14:32 18.04.2024)