https://crimea.ria.ru/20240418/razgromlen-punkt-upravleniya-operativnogo-komandovaniya-vsu-sever-1136657624.html

Разгромлен пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"

Разгромлен пункт управления оперативного командования ВСУ "Север" - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Разгромлен пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"

Российские военные уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ "Север", а также несколько складов с вооружением. Об этом в четверг сообщает... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T14:27

2024-04-18T14:27

2024-04-18T14:32

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ "Север", а также несколько складов с вооружением. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.Также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126 районах. За сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 251 украинский беспилотник, две тактические ракеты "Точка-У", а также 33 реактивных снаряда Vampire.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы ночью прозвучали на Украине - есть поражения в районе аэродромаАрмия России разбила склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперацииПо сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии