https://crimea.ria.ru/20240417/armiya-rossii-razbila-sklady-boepripasov-rdk-v-zone-spetsoperatsii-1136638441.html

Армия России разбила склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации

Армия России разбила склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Армия России разбила склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации

Армия России уничтожила склады боеприпасов "Русского добровольческого корпуса"*. Об этом в среду сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T15:08

2024-04-17T15:08

2024-04-17T15:10

новости сво

министерство обороны рф

республиканская детская клиническая больница (рдкб)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Армия России уничтожила склады боеприпасов "Русского добровольческого корпуса"*. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 21 483 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 798 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8935 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 096 единиц специальной военной автомобильной техники.15 апреля "Русский добровольческий корпус"* (РДК) был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и ликвидирована ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными. В тот же день боевики ВСУ потеряли на Белгородском направлении около 150 человек. Огневое поражение было нанесено по скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "Русский добровольческий корпус" (РДК)*.В этот же день президент России Владимир Путин сообщил, что из 1,5 тысяч так называемых добровольцев, участвовавших в атаках на пограничные российские регионы, потери противника составили примерно 800 человек.* Террористическая организация, запрещенная в России, внесена в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:РДК* внесен в список террористов и экстремистовРоссийские войска сбили шесть американских ракет АТАСМS за суткиНовое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, республиканская детская клиническая больница (рдкб), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу