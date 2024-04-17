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Армия России разбила склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации
Армия России разбила склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Армия России разбила склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации
Армия России уничтожила склады боеприпасов "Русского добровольческого корпуса"*. Об этом в среду сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T15:08
2024-04-17T15:08
2024-04-17T15:10
новости сво
министерство обороны рф
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Армия России уничтожила склады боеприпасов "Русского добровольческого корпуса"*. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 21 483 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 798 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8935 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 096 единиц специальной военной автомобильной техники.15 апреля "Русский добровольческий корпус"* (РДК) был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и ликвидирована ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными. В тот же день боевики ВСУ потеряли на Белгородском направлении около 150 человек. Огневое поражение было нанесено по скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "Русский добровольческий корпус" (РДК)*.В этот же день президент России Владимир Путин сообщил, что из 1,5 тысяч так называемых добровольцев, участвовавших в атаках на пограничные российские регионы, потери противника составили примерно 800 человек.* Террористическая организация, запрещенная в России, внесена в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:РДК* внесен в список террористов и экстремистовРоссийские войска сбили шесть американских ракет АТАСМS за суткиНовое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботов
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новости сво, министерство обороны рф, республиканская детская клиническая больница (рдкб), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России разбила склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации
Ракетные войска уничтожили склады боеприпасов "Русского добровольческого корпуса"*
15:08 17.04.2024 (обновлено: 15:10 17.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Армия России уничтожила склады боеприпасов "Русского добровольческого корпуса"*. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России.
"Уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований "Русского добровольческого корпуса"*, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132-х районах", - сказано в сводке военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 21 483 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 798 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8935 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 096 единиц специальной военной автомобильной техники.
15 апреля "Русский добровольческий корпус"* (РДК) был внесен
в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена
при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и ликвидирована ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными. В тот же день боевики ВСУ потеряли
на Белгородском направлении около 150 человек. Огневое поражение было нанесено по скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "Русский добровольческий корпус" (РДК)*.
В этот же день президент России Владимир Путин сообщил
, что из 1,5 тысяч так называемых добровольцев, участвовавших в атаках на пограничные российские регионы, потери противника составили примерно 800 человек.
* Террористическая организация, запрещенная в России, внесена в список террористов и экстремистов
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