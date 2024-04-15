РДК* внесен в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Русский добровольческий корпус* в список террористов и экстремистов
18:28 15.04.2024 (обновлено: 18:29 15.04.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОружие
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. "Русский добровольческий корпус"* (РДК) внесен в перечень террористов и экстремистов. Соответствующее решение опубликовано на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (Включенные): Национальная часть. Организации: националистическая Организация русский добровольческий корпус*", - говорится в перечне.
В марте прошлого года военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков после атаки в приграничном районе Брянской области назвал воюющий на стороне киевского режима так называемый "Русский добровольческий корпус"* (РДК*) в большей степени медийным проектом, за которым стоят спецслужбы США.
В начале марта 2023 года на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины.
По данным ФСБ, российские силовики во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры выдавили противника на территорию Украины. После этого по диверсантам был нанесен массированный артиллерийский удар. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и ликвидирована ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными. В тот же день боевики ВСУ потеряли на Белгородском направлении около 150 человек. Огневое поражение было нанесено по скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "Русский добровольческий корпус" (РДК)*.
В этот же день президент России Владимир Путин сообщил, что из 1,5 тысяч так называемых добровольцев, участвовавших в атаках на пограничные российские регионы, потери противника составили примерно 800 человек.
* Террористическая организация, запрещенная в России, внесена в список террористов и экстремистов
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