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В Донбассе освобожден еще один населенный пункт - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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В Донбассе освобожден еще один населенный пункт
В Донбассе освобожден еще один населенный пункт - РИА Новости Крым, 22.04.2024
В Донбассе освобожден еще один населенный пункт
Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в зоне спецоперации, речь идет о Новомихайловке в Донецкой Народной республике, сообщили в... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T13:36
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новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в зоне спецоперации, речь идет о Новомихайловке в Донецкой Народной республике, сообщили в Минобороны в понедельник. Также на южном направлении отражены три контратаки, уничтожены до 410 украинских боевиков, девять автомобилей, САУ "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.Вооруженные силы России накануне полностью освободили Богдановку в Донецкой Народной Республике. На прошлой неделе российские войска освободили населенный пункт Первомайское на Авдеевском направлении и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Читайте также на РИА Новости Крым:Оккупированные Киевом части новых регионов РФ нужно освободить – ПесковАрмия России освободила село Красное в ДНРАрмия России освободила Тоненькое в Донбассе
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новости
В Донбассе освобожден еще один населенный пункт

Минобороны: ВС РФ освободили Новомихайловку в Донецкой Народной Республике

13:36 22.04.2024 (обновлено: 13:43 22.04.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в зоне спецоперации, речь идет о Новомихайловке в Донецкой Народной республике, сообщили в Минобороны в понедельник.
"Подразделениями "Южной" группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю", - сказано в сообщении Минобороны.
Также на южном направлении отражены три контратаки, уничтожены до 410 украинских боевиков, девять автомобилей, САУ "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.
Вооруженные силы России накануне полностью освободили Богдановку в Донецкой Народной Республике. На прошлой неделе российские войска освободили населенный пункт Первомайское на Авдеевском направлении и продолжили продвижение в глубину обороны противника.
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