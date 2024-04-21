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Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Вооруженные силы России полностью освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. В этот раз под российский контроль перешла Богдановка... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T13:07
2024-04-21T13:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России полностью освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. В этот раз под российский контроль перешла Богдановка. сообщили в Минобороны.Кроме того, российские силы нанесли огневое поражение по 53-й механизированной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики и отразили две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр и западнее населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили до 440 военнослужащих, три автомобиля и боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", - добавили в Минобороны.На прошлой неделе российские войска освободили населенный пункт Первомайское на Авдеевском направлении и продолжили продвижение в глубину обороны противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 70 безуспешных контратак за неделю: ВСУ потеряли 7225 боевиковВС России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два транспортных объекта34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике Украины
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новости сво, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Богдановка в ДНР - Минобороны

13:07 21.04.2024 (обновлено: 13:14 21.04.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБойцы ВС России на освобожденной в боях в зоне СВО территории
Бойцы ВС России на освобожденной в боях в зоне СВО территории - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России полностью освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. В этот раз под российский контроль перешла Богдановка. сообщили в Минобороны.

"Подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю", - сказано в сводке военного ведомства.

Кроме того, российские силы нанесли огневое поражение по 53-й механизированной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики и отразили две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр и западнее населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 440 военнослужащих, три автомобиля и боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", - добавили в Минобороны.
На прошлой неделе российские войска освободили населенный пункт Первомайское на Авдеевском направлении и продолжили продвижение в глубину обороны противника.
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