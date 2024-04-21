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Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Вооруженные силы России полностью освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. В этот раз под российский контроль перешла Богдановка... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T13:07

2024-04-21T13:07

2024-04-21T13:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России полностью освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. В этот раз под российский контроль перешла Богдановка. сообщили в Минобороны.Кроме того, российские силы нанесли огневое поражение по 53-й механизированной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики и отразили две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр и западнее населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили до 440 военнослужащих, три автомобиля и боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", - добавили в Минобороны.На прошлой неделе российские войска освободили населенный пункт Первомайское на Авдеевском направлении и продолжили продвижение в глубину обороны противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 70 безуспешных контратак за неделю: ВСУ потеряли 7225 боевиковВС России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два транспортных объекта34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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