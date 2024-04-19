https://crimea.ria.ru/20240419/bolshe-70-bezuspeshnykh-kontratak-za-nedelyu-vsu-poteryali-7225-boevikov-1136690522.html

Больше 70 безуспешных контратак за неделю: ВСУ потеряли 7225 боевиков

Больше 70 безуспешных контратак за неделю: ВСУ потеряли 7225 боевиков - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Больше 70 безуспешных контратак за неделю: ВСУ потеряли 7225 боевиков

Вооруженные силы России за неделю улучшили положение по нескольким направлениям и уничтожили 17 вражеских складов с боеприпасами, а также военную технику ВСУ, в РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T16:46

2024-04-19T16:46

2024-04-19T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю улучшили положение по нескольким направлениям и уничтожили 17 вражеских складов с боеприпасами, а также военную технику ВСУ, в том числе иностранного производства. Украина провела 71 безуспешную атаку и потеряла 7225 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Больше всего безуспешных контратак Вооруженные силы Украины предприняли на Авдеевском направлении, где российские войска освободили населенный пункт Первомайское и продолжили продвижение в глубину обороны противника."На Авдеевском направлении при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 53 контратаки штурмовых групп девяти бригад противника. ВСУ потеряли более 2170 военнослужащих", - говорится в сообщении.Также была уничтожена военная техника, в том числе две самоходные артиллерийские установки M109 Paladin и гаубица М777 производства США.11 контратак были отражены российскими войсками на Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск. Они улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили более 380 военнослужащих. Также на данном направлении были поражены три самоходные артиллерийские установки M109 Paladin производства США и уничтожены шесть складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав").Семь безуспешных контратак Украина провела на Донецком направлении, где подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи."В ходе контрбатарейной борьбы поражено 31 орудие полевой артиллерии, из них 14 западного производства, а также уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав") и семь складов боеприпасов. Противник потерял свыше 3550 военнослужащих", - уточняют в Минобороны РФ.Тактическое положение улучшили за неделю подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении, где Киев потерял до 760 военнослужащих. Уничтожена военная техника, среди которой 14 орудий полевой артиллерии, из них восемь западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Буковель-AD") и четыре полевых склада боеприпасов.До 365 военнослужащих ВСУ потеряли на Херсонском направлении. Здесь также были уничтожены орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц производства США, ФРГ и Польши, а также три станции радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав").Читайте также на РИА Новости Крым:34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике УкраиныВС России уничтожили три украинских истребителя и четыре самолетаНа Украине уничтожен склад натовских безэкипажных катеров ВСУ

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