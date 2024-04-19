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Больше 70 безуспешных контратак за неделю: ВСУ потеряли 7225 боевиков - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Больше 70 безуспешных контратак за неделю: ВСУ потеряли 7225 боевиков
Больше 70 безуспешных контратак за неделю: ВСУ потеряли 7225 боевиков - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Больше 70 безуспешных контратак за неделю: ВСУ потеряли 7225 боевиков
Вооруженные силы России за неделю улучшили положение по нескольким направлениям и уничтожили 17 вражеских складов с боеприпасами, а также военную технику ВСУ, в РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T16:46
2024-04-19T16:46
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю улучшили положение по нескольким направлениям и уничтожили 17 вражеских складов с боеприпасами, а также военную технику ВСУ, в том числе иностранного производства. Украина провела 71 безуспешную атаку и потеряла 7225 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Больше всего безуспешных контратак Вооруженные силы Украины предприняли на Авдеевском направлении, где российские войска освободили населенный пункт Первомайское и продолжили продвижение в глубину обороны противника."На Авдеевском направлении при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 53 контратаки штурмовых групп девяти бригад противника. ВСУ потеряли более 2170 военнослужащих", - говорится в сообщении.Также была уничтожена военная техника, в том числе две самоходные артиллерийские установки M109 Paladin и гаубица М777 производства США.11 контратак были отражены российскими войсками на Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск. Они улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили более 380 военнослужащих. Также на данном направлении были поражены три самоходные артиллерийские установки M109 Paladin производства США и уничтожены шесть складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав").Семь безуспешных контратак Украина провела на Донецком направлении, где подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи."В ходе контрбатарейной борьбы поражено 31 орудие полевой артиллерии, из них 14 западного производства, а также уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав") и семь складов боеприпасов. Противник потерял свыше 3550 военнослужащих", - уточняют в Минобороны РФ.Тактическое положение улучшили за неделю подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении, где Киев потерял до 760 военнослужащих. Уничтожена военная техника, среди которой 14 орудий полевой артиллерии, из них восемь западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Буковель-AD") и четыре полевых склада боеприпасов.До 365 военнослужащих ВСУ потеряли на Херсонском направлении. Здесь также были уничтожены орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц производства США, ФРГ и Польши, а также три станции радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав").Читайте также на РИА Новости Крым:34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике УкраиныВС России уничтожили три украинских истребителя и четыре самолетаНа Украине уничтожен склад натовских безэкипажных катеров ВСУ
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), херсонская область, харьковская область, луганская народная республика (лнр)
Больше 70 безуспешных контратак за неделю: ВСУ потеряли 7225 боевиков

Украина за неделю потеряла 7225 боевиков в десятках контратак - Минобороны

16:46 19.04.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю улучшили положение по нескольким направлениям и уничтожили 17 вражеских складов с боеприпасами, а также военную технику ВСУ, в том числе иностранного производства. Украина провела 71 безуспешную атаку и потеряла 7225 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Больше всего безуспешных контратак Вооруженные силы Украины предприняли на Авдеевском направлении, где российские войска освободили населенный пункт Первомайское и продолжили продвижение в глубину обороны противника.
"На Авдеевском направлении при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 53 контратаки штурмовых групп девяти бригад противника. ВСУ потеряли более 2170 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Также была уничтожена военная техника, в том числе две самоходные артиллерийские установки M109 Paladin и гаубица М777 производства США.
11 контратак были отражены российскими войсками на Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск. Они улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили более 380 военнослужащих. Также на данном направлении были поражены три самоходные артиллерийские установки M109 Paladin производства США и уничтожены шесть складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав").
Семь безуспешных контратак Украина провела на Донецком направлении, где подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражено 31 орудие полевой артиллерии, из них 14 западного производства, а также уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав") и семь складов боеприпасов. Противник потерял свыше 3550 военнослужащих", - уточняют в Минобороны РФ.
Тактическое положение улучшили за неделю подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении, где Киев потерял до 760 военнослужащих. Уничтожена военная техника, среди которой 14 орудий полевой артиллерии, из них восемь западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Буковель-AD") и четыре полевых склада боеприпасов.
До 365 военнослужащих ВСУ потеряли на Херсонском направлении. Здесь также были уничтожены орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц производства США, ФРГ и Польши, а также три станции радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав").
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