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Удар по аэродрому Днепр – уничтожен украинский МиГ-29
Удар по аэродрому Днепр – уничтожен украинский МиГ-29 - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Удар по аэродрому Днепр – уничтожен украинский МиГ-29
Российские военные уничтожили вражеский МиГ-29 на аэродроме Днепр, а также цех производства беспилотников, сообщает в воскресенье Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T13:19
2024-04-21T13:19
2024-04-21T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили вражеский МиГ-29 на аэродроме Днепр, а также цех производства беспилотников, сообщает в воскресенье Минобороны России.Кроме того, поражен цех производства беспилотников, радиолокационная станция кругового обзора "Пеликан". За сутки уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 104-х районах, средствами ПВО сбито 194 украинских дрона, а также восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 592 самолета, 270 вертолетов, 22 289 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15 816 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9008 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 205 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Работает ПВО: сбит украинский Су-25, авиабомбы Hammer и 213 беспилотниковСистемы ПВО и сбитые самолеты: потери ВСУ в технике за неделюАрмия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , авиация, воздушно-космический силы (вкс), беспилотник (бпла, дрон)
Удар по аэродрому Днепр – уничтожен украинский МиГ-29
Минобороны: российские военные уничтожили украинский МиГ-29 и цех производства дронов
13:19 21.04.2024 (обновлено: 13:21 21.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили вражеский МиГ-29 на аэродроме Днепр, а также цех производства беспилотников, сообщает в воскресенье Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС", - сказано в сообщении российского оборонного комплекса.
Кроме того, поражен цех производства беспилотников, радиолокационная станция кругового обзора "Пеликан".
За сутки уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 104-х районах, средствами ПВО сбито 194 украинских дрона, а также восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 592 самолета, 270 вертолетов, 22 289 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15 816 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9008 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 205 единиц специальной военной автомобильной техники.
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