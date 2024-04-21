https://crimea.ria.ru/20240421/udar-po-aerodromu-dnepr---unichtozhen-ukrainskiy-mig-29-1136733422.html

Удар по аэродрому Днепр – уничтожен украинский МиГ-29

Удар по аэродрому Днепр – уничтожен украинский МиГ-29 - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Удар по аэродрому Днепр – уничтожен украинский МиГ-29

Российские военные уничтожили вражеский МиГ-29 на аэродроме Днепр, а также цех производства беспилотников, сообщает в воскресенье Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T13:19

2024-04-21T13:19

2024-04-21T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили вражеский МиГ-29 на аэродроме Днепр, а также цех производства беспилотников, сообщает в воскресенье Минобороны России.Кроме того, поражен цех производства беспилотников, радиолокационная станция кругового обзора "Пеликан". За сутки уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 104-х районах, средствами ПВО сбито 194 украинских дрона, а также восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 592 самолета, 270 вертолетов, 22 289 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15 816 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9008 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 205 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Работает ПВО: сбит украинский Су-25, авиабомбы Hammer и 213 беспилотниковСистемы ПВО и сбитые самолеты: потери ВСУ в технике за неделюАрмия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , авиация, воздушно-космический силы (вкс), беспилотник (бпла, дрон)