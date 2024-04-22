https://crimea.ria.ru/20240422/16-bezuspeshnykh-kontratak-za-sutki-vsu-poteryali-bolee-900-boevikov-1136748918.html
16 безуспешных контратак за сутки: ВСУ потеряли более 900 боевиков
16 безуспешных контратак за сутки: ВСУ потеряли более 900 боевиков - РИА Новости Крым, 22.04.2024
16 безуспешных контратак за сутки: ВСУ потеряли более 900 боевиков
Вооруженные силы России отразили 16 контратак ВСУ и заняли более выгодное положение по нескольким направлениям. Украина потеряла порядка 940 военнослужащих и... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T14:19
2024-04-22T14:19
2024-04-22T14:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили 16 контратак ВСУ и заняли более выгодное положение по нескольким направлениям. Украина потеряла порядка 940 военнослужащих и военную технику, в том числе иностранного производства, сообщает Минобороны РФ.Три контратаки были отражены подразделениями "Южной" группировки. В результате ВСУ потеряли до 410 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.Тактическое положение улучшили подразделения группировки войск "Центр". В результате их действий Киев потерял убитыми и ранеными 365 военнослужащих и военную технику, в том числе боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, а также три станции радиоэлектронной борьбы: "Нота" и "Буковель-AD"."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи. Потери ВСУ составили 95 военнослужащих, разбиты два автомобиля, а также 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании", - уточняют в Минобороны РФ.Комплексное огневое поражение живой силе и технике противника нанесено подразделениями группировки войск "Днепр". Киев лишился 45 боевиков, добавили в ведомстве.* Террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Донбассе освобожден еще один населенный пунктСтрах перед неизвестностью: зачем Буданов* пророчит тяжелое время для ВСУРакеты ATACMS: на что рассчитывает Киев
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, украина, россия, инфографика
16 безуспешных контратак за сутки: ВСУ потеряли более 900 боевиков
ВСУ за сутки провели 16 безуспешных контратак и потеряли порядка 940 боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили 16 контратак ВСУ и заняли более выгодное положение по нескольким направлениям. Украина потеряла порядка 940 военнослужащих и военную технику, в том числе иностранного производства, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи. В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения нацгвардии ("Азов"*). Противник потерял 25 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Три контратаки были отражены подразделениями "Южной" группировки. В результате ВСУ потеряли до 410 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.
Тактическое положение улучшили подразделения группировки войск "Центр". В результате их действий Киев потерял убитыми и ранеными 365 военнослужащих и военную технику, в том числе боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, а также три станции радиоэлектронной борьбы: "Нота" и "Буковель-AD".
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи. Потери ВСУ составили 95 военнослужащих, разбиты два автомобиля, а также 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании", - уточняют в Минобороны РФ.
Комплексное огневое поражение живой силе и технике противника нанесено подразделениями группировки войск "Днепр". Киев лишился 45 боевиков, добавили в ведомстве.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
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