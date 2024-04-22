https://crimea.ria.ru/20240422/16-bezuspeshnykh-kontratak-za-sutki-vsu-poteryali-bolee-900-boevikov-1136748918.html

16 безуспешных контратак за сутки: ВСУ потеряли более 900 боевиков

16 безуспешных контратак за сутки: ВСУ потеряли более 900 боевиков - РИА Новости Крым, 22.04.2024

16 безуспешных контратак за сутки: ВСУ потеряли более 900 боевиков

Вооруженные силы России отразили 16 контратак ВСУ и заняли более выгодное положение по нескольким направлениям. Украина потеряла порядка 940 военнослужащих и... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T14:19

2024-04-22T14:19

2024-04-22T14:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили 16 контратак ВСУ и заняли более выгодное положение по нескольким направлениям. Украина потеряла порядка 940 военнослужащих и военную технику, в том числе иностранного производства, сообщает Минобороны РФ.Три контратаки были отражены подразделениями "Южной" группировки. В результате ВСУ потеряли до 410 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.Тактическое положение улучшили подразделения группировки войск "Центр". В результате их действий Киев потерял убитыми и ранеными 365 военнослужащих и военную технику, в том числе боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, а также три станции радиоэлектронной борьбы: "Нота" и "Буковель-AD"."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи. Потери ВСУ составили 95 военнослужащих, разбиты два автомобиля, а также 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании", - уточняют в Минобороны РФ.Комплексное огневое поражение живой силе и технике противника нанесено подразделениями группировки войск "Днепр". Киев лишился 45 боевиков, добавили в ведомстве.* Террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Донбассе освобожден еще один населенный пунктСтрах перед неизвестностью: зачем Буданов* пророчит тяжелое время для ВСУРакеты ATACMS: на что рассчитывает Киев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, украина, россия, инфографика