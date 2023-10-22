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Три украинских штурмовика и один истребитель сбили российские ПВО

Три украинских штурмовика и один истребитель сбили российские ПВО - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Три украинских штурмовика и один истребитель сбили российские ПВО

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три украинских МиГ-29 и один Су-25 в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в сводке... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T14:50

2023-10-22T14:50

2023-10-22T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три украинских МиГ-29 и один Су-25 в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в сводке Минобороны в воскресенье.Кроме того, на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины.Российские ПВО также перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО "Ураган". Были сбиты 30 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Лозовое, Горняк Донецкой Народной Республики, Кузьмино Луганской Народной Республики, Очеретоватое, Новофедоровка, Копани, Жовтневое Запорожской области, Саги и Рыбальче Херсонской области.Ранее украниские власти и СМИ сообщали о серии мощных взрывов, в том числе в Хмельницкой области. Читайте также на РИА Новости Крым:Разведгруппа и шесть минометных расчетов ВСУ уничтожены под Угледаром"Днепр" разбил десант ВСУ при попытке высадки у ж/д мостаРоссийские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пво, днепропетровская область, харьковская область, хмельницкая область, беспилотник (бпла, дрон), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область