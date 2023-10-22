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Разведгруппа и шесть минометных расчетов ВСУ уничтожены под Угледаром
Разведгруппа и шесть минометных расчетов ВСУ уничтожены под Угледаром - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Разведгруппа и шесть минометных расчетов ВСУ уничтожены под Угледаром
На Южно-Донецком направлении российские военные сорвали две попытки ротации украинских боевиков в районах Угледара и Новодонецкого, а также уничтожили... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T14:39
2023-10-22T14:39
2023-10-22T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. На Южно-Донецком направлении российские военные сорвали две попытки ротации украинских боевиков в районах Угледара и Новодонецкого, а также уничтожили разведгруппу ВСУ. Противник потерял шесть минометных расчетов, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.В Минобороны России уточнили, что ВСУ лишились до 140 военнослужащих и трех автомобилей.В результате слаженных и профессиональных действий ВС РФ поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72 механизированной, 79 десантно-штурмовой, 58 мотопехотной бригад, 128 бригады территориальной обороны ВСУ возле Новомихайловки, Урожайного, Шевченко, Угледара, Водяного, Старомайорского Донецкой Народной Республики и Приютного Запорожской области.Ранее под Угледаром российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ, а под Петропавловкой – подразделение бригады украинской морской пехоты.По итогам прошедшей недели ВСУ потеряли шесть тысяч убитыми и ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы улучшили тактическое положение в ДонбассеКолоссальные цифры: сколько боевиков потеряли ВСУ за суткиВ ДНР уничтожена пехота, морпехи и минометные расчеты ВСУ
https://crimea.ria.ru/20231022/kak-v-afganistane-i-vetname-ekspert-predrek-deystviya-nato-na-ukraine-1132248117.html
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новости сво, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область
Разведгруппа и шесть минометных расчетов ВСУ уничтожены под Угледаром
Минобороны: армия России сорвала две попытки ротации подразделений ВСУ под Угледаром