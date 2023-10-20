https://crimea.ria.ru/20231020/6-tysyach-ubitymi-i-ranenymi-itogi-nastupleniya-vsu-za-nedelyu-1132222533.html
6 тысяч убитыми и ранеными: итоги "наступления" ВСУ за неделю
6 тысяч убитыми и ранеными: итоги "наступления" ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 20.10.2023
6 тысяч убитыми и ранеными: итоги "наступления" ВСУ за неделю
Вооруженные формирования Украины за минувшую неделю предприняли 116 атак на разных направлениях, потеряв в безуспешных попытках прорвать оборону российской... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T16:52
2023-10-20T16:52
2023-10-20T16:25
министерство обороны рф
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины за минувшую неделю предприняли 116 атак на разных направлениях, потеряв в безуспешных попытках прорвать оборону российской армии почти 6 тысяч человек. Это следует из сводки МО РФ.Только на Донецком направлении ВСУ за неделю потеряли более 2000 украинских военнослужащих. Российские войска нанесли здесь поражение боевым группам 28-й, 56-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Противник 25 раз безуспешно пытался прорваться в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка и Марьинка в ДНР. На Южно-Донецком направлении российские подразделения в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе Угледара, Урожайного и Старомайорского в ДНР за этот период было отражено две атаки штурмовиков 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны. Потери противника превысили 1000 человек.На Купянском направлении ВС РФ за неделю отразили 61 контратаку ВСУ, которые потеряли здесь почти 1000 военнослужащихНа Краснолиманском направлении силами штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения ВСУ было предпринято 18 безуспешных атак, которые лишили противника более 900 военнослужащих.Также на Запорожском, где ВСУ 10 раз пытались атаковать под Работино и Вербовым, и на Херсонском направлениях, украинские морпехи 36-й и 38-й бригад безуспешно пытались захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра, армия Украины потеряла еще более 800 военнослужащих.Всего за неделю погибли 5830 боевиков ВСУ, предприняв 116 провальных атак и попыток продвинуться на новые рубежи.Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ за неделю нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам с ракетным вооружением ВСУ, а также цехам предприятий Украины, на которых собирались оперативно-тактические ракеты.Читайте также на РИА Новости Крым:"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии – ШойгуПутин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-ДонуРоссийские войска усилят самолетами новой модификации
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
6 тысяч убитыми и ранеными: итоги "наступления" ВСУ за неделю
Минобороны: в безуспешных атаках ВСУ за неделю потеряли почти 6 тысяч военнослужащих
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины за минувшую неделю предприняли 116 атак на разных направлениях, потеряв в безуспешных попытках прорвать оборону российской армии почти 6 тысяч человек. Это следует из сводки МО РФ.
Только на Донецком направлении ВСУ за неделю потеряли более 2000 украинских военнослужащих. Российские войска нанесли здесь поражение боевым группам 28-й, 56-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Противник 25 раз безуспешно пытался прорваться в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка и Марьинка в ДНР.
На Южно-Донецком направлении российские подразделения в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе Угледара, Урожайного и Старомайорского в ДНР за этот период было отражено две атаки штурмовиков 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны. Потери противника превысили 1000 человек.
На Купянском направлении ВС РФ за неделю отразили 61 контратаку ВСУ, которые потеряли здесь почти 1000 военнослужащих
"Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й, 44-й и 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", – уточнили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении силами штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения ВСУ было предпринято 18 безуспешных атак, которые лишили противника более 900 военнослужащих.
Также на Запорожском, где ВСУ 10 раз пытались атаковать под Работино и Вербовым, и на Херсонском направлениях, украинские морпехи 36-й и 38-й бригад безуспешно пытались захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра, армия Украины потеряла еще более 800 военнослужащих.
Всего за неделю погибли 5830 боевиков ВСУ, предприняв 116 провальных атак и попыток продвинуться на новые рубежи.
Ранее в Минобороны России сообщили
, что ВС РФ за неделю нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам с ракетным вооружением ВСУ, а также цехам предприятий Украины, на которых собирались оперативно-тактические ракеты.
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