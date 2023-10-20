https://crimea.ria.ru/20231020/6-tysyach-ubitymi-i-ranenymi-itogi-nastupleniya-vsu-za-nedelyu-1132222533.html

6 тысяч убитыми и ранеными: итоги "наступления" ВСУ за неделю

6 тысяч убитыми и ранеными: итоги "наступления" ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 20.10.2023

6 тысяч убитыми и ранеными: итоги "наступления" ВСУ за неделю

Вооруженные формирования Украины за минувшую неделю предприняли 116 атак на разных направлениях, потеряв в безуспешных попытках прорвать оборону российской... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T16:52

2023-10-20T16:52

2023-10-20T16:25

министерство обороны рф

новости сво

армия и флот

вооруженные силы россии

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины за минувшую неделю предприняли 116 атак на разных направлениях, потеряв в безуспешных попытках прорвать оборону российской армии почти 6 тысяч человек. Это следует из сводки МО РФ.Только на Донецком направлении ВСУ за неделю потеряли более 2000 украинских военнослужащих. Российские войска нанесли здесь поражение боевым группам 28-й, 56-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Противник 25 раз безуспешно пытался прорваться в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка и Марьинка в ДНР. На Южно-Донецком направлении российские подразделения в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе Угледара, Урожайного и Старомайорского в ДНР за этот период было отражено две атаки штурмовиков 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны. Потери противника превысили 1000 человек.На Купянском направлении ВС РФ за неделю отразили 61 контратаку ВСУ, которые потеряли здесь почти 1000 военнослужащихНа Краснолиманском направлении силами штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения ВСУ было предпринято 18 безуспешных атак, которые лишили противника более 900 военнослужащих.Также на Запорожском, где ВСУ 10 раз пытались атаковать под Работино и Вербовым, и на Херсонском направлениях, украинские морпехи 36-й и 38-й бригад безуспешно пытались захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра, армия Украины потеряла еще более 800 военнослужащих.Всего за неделю погибли 5830 боевиков ВСУ, предприняв 116 провальных атак и попыток продвинуться на новые рубежи.Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ за неделю нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам с ракетным вооружением ВСУ, а также цехам предприятий Украины, на которых собирались оперативно-тактические ракеты.Читайте также на РИА Новости Крым:"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии – ШойгуПутин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-ДонуРоссийские войска усилят самолетами новой модификации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу