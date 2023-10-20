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Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону
Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин посетил штаб Вооруженных cил РФ в Ростове-на-Дону и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T08:18
2023-10-20T08:18
2023-10-20T08:24
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
валерий герасимов
министерство обороны рф
ростов-на-дону
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил штаб Вооруженных cил РФ в Ростове-на-Дону и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова о ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, Герасимов доложил президенту об успешном решении задач группировкой российских войск в соответствии с планом спецоперации. Также прошли "другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны".Накануне российский лидер принял участие в форуме "Россия - спортивная держава" в Перми, куда прилетел из Пекина, где участвовал в форуме "Один пояс, один путь", провел переговоры с председателем КНР, с премьером Венгрии, а также с рядом других лидеров. В беседе с журналистами в Пекине Путин в частности заявлял, что ВСУ начали ожидаемое очередное контрнаступление на Херсонском направлении, однако "потери есть - результата нет". Также как на Запорожском, и других направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу доложил Путину о ситуации в зоне спецоперацииПутин похвалил западных политиков за отказ от попыток победить РФ в боюО чем Путин говорил с президентами Палестины, Ирана, Сирии и Ливана
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), вооруженные силы россии, валерий герасимов, министерство обороны рф, ростов-на-дону, новости
Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону
Путин в Ростове-на Дону заслушал доклад генерала Герасимова о ходе спецоперации
08:18 20.10.2023 (обновлено: 08:24 20.10.2023)