https://crimea.ria.ru/20231016/shoygu-dolozhil-putinu-o-situatsii-v-zone-spetsoperatsii-1132123032.html

Шойгу доложил Путину о ситуации в зоне спецоперации

Шойгу доложил Путину о ситуации в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Шойгу доложил Путину о ситуации в зоне спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу 16 октября доложил главе государства Владимиру Путину об обстановке в зоне проведения специальной военной операции на... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T16:35

2023-10-16T16:35

2023-10-16T17:47

сергей шойгу

министерство обороны рф

новости сво

владимир путин (политик)

россия

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу 16 октября доложил главе государства Владимиру Путину об обстановке в зоне проведения специальной военной операции на Украине.По его словам, за время контрнаступления ВСУ потеряли сотни танков, 1,5 тысячи бронированных машин. Самые большие потери Киев понес после начала контрнаступления в начале июня. В целом обстановка в зоне спецоперации выглядит устойчиво."ВС РФ не только удерживают позиции, но и готовятся продолжать реализацию намеченных планов", – заявил Шойгу.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось полностью, но на отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия соответствующим образом реагирует. Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что с начала контрнаступления, с 4 июня, санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники – 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены. Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты три украинских самолета и 31 БПЛА за сутки – МинобороныПутин назвал условия мирного урегулирования конфликта на УкраинеПутин оценил мирные предложения Китая по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, новости сво, владимир путин (политик), россия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), служба внешней разведки (свр)