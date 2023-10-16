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Шойгу доложил Путину о ситуации в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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Шойгу доложил Путину о ситуации в зоне спецоперации
Шойгу доложил Путину о ситуации в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Шойгу доложил Путину о ситуации в зоне спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу 16 октября доложил главе государства Владимиру Путину об обстановке в зоне проведения специальной военной операции на... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T16:35
2023-10-16T17:47
сергей шойгу
министерство обороны рф
новости сво
владимир путин (политик)
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу 16 октября доложил главе государства Владимиру Путину об обстановке в зоне проведения специальной военной операции на Украине.По его словам, за время контрнаступления ВСУ потеряли сотни танков, 1,5 тысячи бронированных машин. Самые большие потери Киев понес после начала контрнаступления в начале июня. В целом обстановка в зоне спецоперации выглядит устойчиво."ВС РФ не только удерживают позиции, но и готовятся продолжать реализацию намеченных планов", – заявил Шойгу.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось полностью, но на отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия соответствующим образом реагирует. Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что с начала контрнаступления, с 4 июня, санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники – 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены. Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты три украинских самолета и 31 БПЛА за сутки – МинобороныПутин назвал условия мирного урегулирования конфликта на УкраинеПутин оценил мирные предложения Китая по Украине
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сергей шойгу, министерство обороны рф, новости сво, владимир путин (политик), россия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), служба внешней разведки (свр)
Шойгу доложил Путину о ситуации в зоне спецоперации

Шойгу: ВСУ потеряли за время контрнаступления сотни танков, 1,5 тыс. бронемашин

16:35 16.10.2023 (обновлено: 17:47 16.10.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФСергей Шойгу
Сергей Шойгу
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу 16 октября доложил главе государства Владимиру Путину об обстановке в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

"Попытки противника проводить наступательные действия на всех направлениях сталкиваются с нашей активной обороной. На многих участках нам удается улучшить тактическое положение. Практически нигде не допущено какое-либо продвижение", доложил глава российского оборонного ведомства во время совещания президента с главами Минобороны, ФСБ, Росгвардии и Службы внешней разведки.

По его словам, за время контрнаступления ВСУ потеряли сотни танков, 1,5 тысячи бронированных машин. Самые большие потери Киев понес после начала контрнаступления в начале июня. В целом обстановка в зоне спецоперации выглядит устойчиво.
"ВС РФ не только удерживают позиции, но и готовятся продолжать реализацию намеченных планов", – заявил Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось полностью, но на отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия соответствующим образом реагирует. Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что с начала контрнаступления, с 4 июня, санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники – 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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Сергей ШойгуМинистерство обороны РФНовости СВОВладимир Путин (политик)РоссияРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Служба внешней разведки (СВР)
 
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