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"Днепр" разбил десант ВСУ при попытке высадки у ж/д моста
"Днепр" разбил десант ВСУ при попытке высадки у ж/д моста - РИА Новости Крым, 22.10.2023
"Днепр" разбил десант ВСУ при попытке высадки у ж/д моста
Киев продолжает нести потери в технике и личном составе в зоне специальной военной операции. Только на Херсонском направлении за минувшие сутки убитыми и... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T11:36
2023-10-22T11:36
2023-10-22T11:36
новости сво
группировка войск "днепр"
херсонская область
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Киев продолжает нести потери в технике и личном составе в зоне специальной военной операции. Только на Херсонском направлении за минувшие сутки убитыми и ранеными противник потерял 50 человек. Об этом сообщают экстренные службы.В островной зоне, возле населенного пункта Кизомыс, российские военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили гаубицу Мста-Б с боекомплектом. Здесь потери украинских боевиков составили пятеро убитыми, двое – ранеными.Кроме того, возле острова Алексеевский уничтожено место скопления живой силы противника. Безвозвратные потери ВСУ – 12 человек.На Каховском направлении в районе населенного пункта Дудчаны уничтожена позиция вооруженных формирований Украины. Выведены из строя 11 боевиков, а также один автомобиль.Накануне сообщалось, что потери Украины в личном составе на Херсонском направлении за сутки составили 72 человека убитыми и 19 ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:Один погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныБерег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГНаемники-иностранцы казнили военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, группировка войск "днепр", херсонская область, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
"Днепр" разбил десант ВСУ при попытке высадки у ж/д моста
Бойцы группировки "Днепр" уничтожили десант боевиков ВСУ на Херсонском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Киев продолжает нести потери в технике и личном составе в зоне специальной военной операции. Только на Херсонском направлении за минувшие сутки убитыми и ранеными противник потерял 50 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника в районе малого ж/д моста. В результате огневого поражения уничтожено четыре лодки и 20 боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.
В островной зоне, возле населенного пункта Кизомыс, российские военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили гаубицу Мста-Б с боекомплектом. Здесь потери украинских боевиков составили пятеро убитыми, двое – ранеными.
Кроме того, возле острова Алексеевский уничтожено место скопления живой силы противника. Безвозвратные потери ВСУ – 12 человек.
На Каховском направлении в районе населенного пункта Дудчаны уничтожена позиция вооруженных формирований Украины. Выведены из строя 11 боевиков, а также один автомобиль.
Накануне сообщалось, что потери Украины
в личном составе на Херсонском направлении за сутки составили 72 человека убитыми и 19 ранеными.
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