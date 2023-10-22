https://crimea.ria.ru/20231022/dnepr-razbil-desant-vsu-pri-popytke-vysadki-u-zhd-mosta-1132247129.html

"Днепр" разбил десант ВСУ при попытке высадки у ж/д моста

"Днепр" разбил десант ВСУ при попытке высадки у ж/д моста - РИА Новости Крым, 22.10.2023

"Днепр" разбил десант ВСУ при попытке высадки у ж/д моста

Киев продолжает нести потери в технике и личном составе в зоне специальной военной операции. Только на Херсонском направлении за минувшие сутки убитыми и... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T11:36

2023-10-22T11:36

2023-10-22T11:36

новости сво

группировка войск "днепр"

херсонская область

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Киев продолжает нести потери в технике и личном составе в зоне специальной военной операции. Только на Херсонском направлении за минувшие сутки убитыми и ранеными противник потерял 50 человек. Об этом сообщают экстренные службы.В островной зоне, возле населенного пункта Кизомыс, российские военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили гаубицу Мста-Б с боекомплектом. Здесь потери украинских боевиков составили пятеро убитыми, двое – ранеными.Кроме того, возле острова Алексеевский уничтожено место скопления живой силы противника. Безвозвратные потери ВСУ – 12 человек.На Каховском направлении в районе населенного пункта Дудчаны уничтожена позиция вооруженных формирований Украины. Выведены из строя 11 боевиков, а также один автомобиль.Накануне сообщалось, что потери Украины в личном составе на Херсонском направлении за сутки составили 72 человека убитыми и 19 ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:Один погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныБерег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГНаемники-иностранцы казнили военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, группировка войск "днепр", херсонская область, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)