https://crimea.ria.ru/20231021/rabotaet-dnepr-desyatki-ubitykh-i-ranenykh-boytsov-vsu-1132234367.html

Работает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУ

Работает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУ - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Работает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в технике и личном составе в зоне специальной военной операции на Херсонском направлении. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T11:05

2023-10-21T11:05

2023-10-21T11:05

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

группировка войск "днепр"

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в технике и личном составе в зоне специальной военной операции на Херсонском направлении. Об этом сообщают экстренные службы.В населенном пункте Тягинка Украина потеряла 4 лодки и 20 военнослужащих, которые были уничтожены российскими войсками.Также скопление живой силы противника было обнаружено в районе поселка Приднестровское. Всего на территории обоих населенных пунктов Киев потерял 32 боевика, еще 10 военнослужащих Украины был ранены.120 мм минометный расчет и боекомплект к нему разбит российскими военными в районе села Львово. Потери ВСУ: четыре убитых и трое раненых.Сражение в минувшие сутки происходило и на территории села Понятовка, где уничтожена украинская гаубица Д-30 с боекомплектом, а также ликвидировано пять военнослужащих ВСУ, двое ранены.Соединения группировки войск "Днепр" работают и на Каховском направлении. В результате огневого поражения ими была разбита позиция одного из подразделений вооруженных сил Украины. В результате ВСУ потеряли 8 человек, четыре получили ранения различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Один погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныБерег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГАртиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать Днепр

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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