https://crimea.ria.ru/20231021/rabotaet-dnepr-desyatki-ubitykh-i-ranenykh-boytsov-vsu-1132234367.html
Работает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУ
Работает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУ - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Работает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУ
Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в технике и личном составе в зоне специальной военной операции на Херсонском направлении. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T11:05
2023-10-21T11:05
2023-10-21T11:05
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
группировка войск "днепр"
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131446120_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96ae735b4804f9355fd6402f37688568.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в технике и личном составе в зоне специальной военной операции на Херсонском направлении. Об этом сообщают экстренные службы.В населенном пункте Тягинка Украина потеряла 4 лодки и 20 военнослужащих, которые были уничтожены российскими войсками.Также скопление живой силы противника было обнаружено в районе поселка Приднестровское. Всего на территории обоих населенных пунктов Киев потерял 32 боевика, еще 10 военнослужащих Украины был ранены.120 мм минометный расчет и боекомплект к нему разбит российскими военными в районе села Львово. Потери ВСУ: четыре убитых и трое раненых.Сражение в минувшие сутки происходило и на территории села Понятовка, где уничтожена украинская гаубица Д-30 с боекомплектом, а также ликвидировано пять военнослужащих ВСУ, двое ранены.Соединения группировки войск "Днепр" работают и на Каховском направлении. В результате огневого поражения ими была разбита позиция одного из подразделений вооруженных сил Украины. В результате ВСУ потеряли 8 человек, четыре получили ранения различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Один погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныБерег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГАртиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать Днепр
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131446120_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_128c94939fe144237c0e38f6516abc41.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
потери всу , всу (вооруженные силы украины), группировка войск "днепр", армия и флот, вооруженные силы россии, новости, новости сво
Работает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУ
Потери Украины в личном составе на Херсонском направлении за сутки: 72 убитых, 19 раненых
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в технике и личном составе в зоне специальной военной операции на Херсонском направлении. Об этом сообщают экстренные службы.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена установка РСЗО "Град" БМ-21. Также ликвидированы три украинских боевика", - говорится в сообщении.
В населенном пункте Тягинка Украина потеряла 4 лодки и 20 военнослужащих, которые были уничтожены российскими войсками.
Также скопление живой силы противника было обнаружено в районе поселка Приднестровское. Всего на территории обоих населенных пунктов Киев потерял 32 боевика, еще 10 военнослужащих Украины был ранены.
120 мм минометный расчет и боекомплект к нему разбит российскими военными в районе села Львово. Потери ВСУ: четыре убитых и трое раненых.
Сражение в минувшие сутки происходило и на территории села Понятовка, где уничтожена украинская гаубица Д-30 с боекомплектом, а также ликвидировано пять военнослужащих ВСУ, двое ранены.
Соединения группировки войск "Днепр" работают и на Каховском направлении. В результате огневого поражения ими была разбита позиция одного из подразделений вооруженных сил Украины. В результате ВСУ потеряли 8 человек, четыре получили ранения различной степени тяжести.
Читайте также на РИА Новости Крым: