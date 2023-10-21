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Работает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУ - РИА Новости Крым, 21.10.2023
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Работает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУ
Работает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУ - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Работает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУ
Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в технике и личном составе в зоне специальной военной операции на Херсонском направлении. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T11:05
2023-10-21T11:05
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
группировка войск "днепр"
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в технике и личном составе в зоне специальной военной операции на Херсонском направлении. Об этом сообщают экстренные службы.В населенном пункте Тягинка Украина потеряла 4 лодки и 20 военнослужащих, которые были уничтожены российскими войсками.Также скопление живой силы противника было обнаружено в районе поселка Приднестровское. Всего на территории обоих населенных пунктов Киев потерял 32 боевика, еще 10 военнослужащих Украины был ранены.120 мм минометный расчет и боекомплект к нему разбит российскими военными в районе села Львово. Потери ВСУ: четыре убитых и трое раненых.Сражение в минувшие сутки происходило и на территории села Понятовка, где уничтожена украинская гаубица Д-30 с боекомплектом, а также ликвидировано пять военнослужащих ВСУ, двое ранены.Соединения группировки войск "Днепр" работают и на Каховском направлении. В результате огневого поражения ими была разбита позиция одного из подразделений вооруженных сил Украины. В результате ВСУ потеряли 8 человек, четыре получили ранения различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Один погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныБерег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГАртиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать Днепр
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), группировка войск "днепр", армия и флот, вооруженные силы россии, новости, новости сво
Работает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУ

Потери Украины в личном составе на Херсонском направлении за сутки: 72 убитых, 19 раненых

11:05 21.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в технике и личном составе в зоне специальной военной операции на Херсонском направлении. Об этом сообщают экстренные службы.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена установка РСЗО "Град" БМ-21. Также ликвидированы три украинских боевика", - говорится в сообщении.

В населенном пункте Тягинка Украина потеряла 4 лодки и 20 военнослужащих, которые были уничтожены российскими войсками.
Также скопление живой силы противника было обнаружено в районе поселка Приднестровское. Всего на территории обоих населенных пунктов Киев потерял 32 боевика, еще 10 военнослужащих Украины был ранены.
120 мм минометный расчет и боекомплект к нему разбит российскими военными в районе села Львово. Потери ВСУ: четыре убитых и трое раненых.
Сражение в минувшие сутки происходило и на территории села Понятовка, где уничтожена украинская гаубица Д-30 с боекомплектом, а также ликвидировано пять военнослужащих ВСУ, двое ранены.
Соединения группировки войск "Днепр" работают и на Каховском направлении. В результате огневого поражения ими была разбита позиция одного из подразделений вооруженных сил Украины. В результате ВСУ потеряли 8 человек, четыре получили ранения различной степени тяжести.
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Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Группировка войск "Днепр"Армия и флотВооруженные силы РоссииНовостиНовости СВО
 
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