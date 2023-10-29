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В зоне СВО уничтожена станция РЭБ "Буковель" и узел связи ВСУ - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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В зоне СВО уничтожена станция РЭБ "Буковель" и узел связи ВСУ
В зоне СВО уничтожена станция РЭБ "Буковель" и узел связи ВСУ - РИА Новости Крым, 29.10.2023
В зоне СВО уничтожена станция РЭБ "Буковель" и узел связи ВСУ
Российские военные уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" на Запорожском направлении, на Херсонском направлении поражен... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T14:45
2023-10-29T14:45
новости сво
министерство обороны рф
новые регионы россии
запорожская область
работино
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" на Запорожском направлении, на Херсонском направлении поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе 65-й мехбригады ВСУ в районе Работино Запорожской области."В районе Комсомольского Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", – говорится в сообщении. Кроме того, на данном направлении ВСУ потеряли две боевые бронемашины, восемь автомобилей и до 40 боевиков.На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли свыше 50 боевиков, два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б". Также в районе Подлимана Харьковской области поражен узел связи 66-й мехбригады ВСУ, а в районе Новомихайловки ДНР – командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – МинобороныВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на ХерсонщинеВСУ в провальных атаках теряют сотни боевиков: итоги суток в зоне СВО
новые регионы россии
запорожская область
работино
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, запорожская область, работино, донецкая народная республика (днр), харьковская область, потери всу
В зоне СВО уничтожена станция РЭБ "Буковель" и узел связи ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили РЭБ "Буковель", командный пункт и узел связи ВСУ

14:45 29.10.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" на Запорожском направлении, на Херсонском направлении поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе 65-й мехбригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.
"В районе Комсомольского Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", – говорится в сообщении. Кроме того, на данном направлении ВСУ потеряли две боевые бронемашины, восемь автомобилей и до 40 боевиков.
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли свыше 50 боевиков, два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б". Также в районе Подлимана Харьковской области поражен узел связи 66-й мехбригады ВСУ, а в районе Новомихайловки ДНР – командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
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Новости СВОМинистерство обороны РФНовые регионы РоссииЗапорожская областьРаботиноДонецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская областьПотери ВСУ
 
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