https://crimea.ria.ru/20231029/v-zone-svo-unichtozhena-stantsiya-reb-bukovel-i-uzel-svyazi-vsu-1132393753.html

В зоне СВО уничтожена станция РЭБ "Буковель" и узел связи ВСУ

В зоне СВО уничтожена станция РЭБ "Буковель" и узел связи ВСУ - РИА Новости Крым, 29.10.2023

В зоне СВО уничтожена станция РЭБ "Буковель" и узел связи ВСУ

Российские военные уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" на Запорожском направлении, на Херсонском направлении поражен... РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T14:45

2023-10-29T14:45

2023-10-29T14:45

новости сво

министерство обороны рф

новые регионы россии

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донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" на Запорожском направлении, на Херсонском направлении поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе 65-й мехбригады ВСУ в районе Работино Запорожской области."В районе Комсомольского Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", – говорится в сообщении. Кроме того, на данном направлении ВСУ потеряли две боевые бронемашины, восемь автомобилей и до 40 боевиков.На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли свыше 50 боевиков, два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б". Также в районе Подлимана Харьковской области поражен узел связи 66-й мехбригады ВСУ, а в районе Новомихайловки ДНР – командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – МинобороныВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на ХерсонщинеВСУ в провальных атаках теряют сотни боевиков: итоги суток в зоне СВО

новые регионы россии

запорожская область

работино

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, запорожская область, работино, донецкая народная республика (днр), харьковская область, потери всу