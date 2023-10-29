https://crimea.ria.ru/20231029/v-zone-svo-unichtozhena-stantsiya-reb-bukovel-i-uzel-svyazi-vsu-1132393753.html
В зоне СВО уничтожена станция РЭБ "Буковель" и узел связи ВСУ
В зоне СВО уничтожена станция РЭБ "Буковель" и узел связи ВСУ - РИА Новости Крым, 29.10.2023
В зоне СВО уничтожена станция РЭБ "Буковель" и узел связи ВСУ
Российские военные уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" на Запорожском направлении, на Херсонском направлении поражен... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T14:45
2023-10-29T14:45
2023-10-29T14:45
новости сво
министерство обороны рф
новые регионы россии
запорожская область
работино
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124354712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cb249a0413796aec40918b8fe21e63f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" на Запорожском направлении, на Херсонском направлении поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе 65-й мехбригады ВСУ в районе Работино Запорожской области."В районе Комсомольского Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", – говорится в сообщении. Кроме того, на данном направлении ВСУ потеряли две боевые бронемашины, восемь автомобилей и до 40 боевиков.На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли свыше 50 боевиков, два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б". Также в районе Подлимана Харьковской области поражен узел связи 66-й мехбригады ВСУ, а в районе Новомихайловки ДНР – командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – МинобороныВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на ХерсонщинеВСУ в провальных атаках теряют сотни боевиков: итоги суток в зоне СВО
новые регионы россии
запорожская область
работино
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124354712_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_7333e9b5c1c3441bed681a2c5c57d585.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, запорожская область, работино, донецкая народная республика (днр), харьковская область, потери всу
В зоне СВО уничтожена станция РЭБ "Буковель" и узел связи ВСУ
Минобороны: российские военные уничтожили РЭБ "Буковель", командный пункт и узел связи ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" на Запорожском направлении, на Херсонском направлении поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе 65-й мехбригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.
"В районе Комсомольского Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", – говорится в сообщении. Кроме того, на данном направлении ВСУ потеряли две боевые бронемашины, восемь автомобилей и до 40 боевиков.
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли свыше 50 боевиков, два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б". Также в районе Подлимана Харьковской области поражен узел связи 66-й мехбригады ВСУ, а в районе Новомихайловки ДНР – командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым: