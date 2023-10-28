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ВСУ в провальных атаках теряют сотни боевиков: итоги суток в зоне СВО - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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ВСУ в провальных атаках теряют сотни боевиков: итоги суток в зоне СВО
ВСУ в провальных атаках теряют сотни боевиков: итоги суток в зоне СВО - РИА Новости Крым, 28.10.2023
ВСУ в провальных атаках теряют сотни боевиков: итоги суток в зоне СВО
ВСУ за сутки предприняли 12 безуспешных атак, потеряв более 620 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T15:43
2023-10-28T15:43
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
харьковская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки предприняли 12 безуспешных атак, потеряв более 620 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За сутки украинские войска предприняли в общей сложности 12 провальных атак.Три из них – силами 43-й механизированной и 68-й егерской бригад на Купянском направлении, в районе Синьковки в Харьковской области и Надия в ЛНР. Потери противника тут превысили полсотни человек.Две попытки атаковать были пресечены на Краснолиманском направлении, в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР). Прорвать российскую оборону здесь безуспешно старались штурмовые группы 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины, потеряв 100 военнослужащих.На Донецком направлении за сутки отражены три атаки и ликвидировано около 160 боевиков. Еще порядка 120 человек ВСУ утратили на Южно-Донецком направлении. Около 110 выбыло из рядов украинских войск на Херсонском направлении. И еще около 80 боевиков 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ потеряли на Запорожском направлении, в попытке четырежды атаковать под Работино и Вербовым.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.Накануне в Минобороны РФ сообщали, что потери ВСУ за минувшую неделю превысили 5,5 тысяч человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" сбили украинский Су-25 над ХерсонщинойУдар по аэродрому в Кировоградской области: поражен командный пункт ВСУПодробности атаки на Курскую АЭС: дрон врезался в склад ядерных отходов
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, запорожская область, херсонская область, луганская народная республика (лнр), события в донбассе
ВСУ в провальных атаках теряют сотни боевиков: итоги суток в зоне СВО

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 620 боевиков в 12 провальных атаках

15:43 28.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки предприняли 12 безуспешных атак, потеряв более 620 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
За сутки украинские войска предприняли в общей сложности 12 провальных атак.
Три из них – силами 43-й механизированной и 68-й егерской бригад на Купянском направлении, в районе Синьковки в Харьковской области и Надия в ЛНР. Потери противника тут превысили полсотни человек.
Две попытки атаковать были пресечены на Краснолиманском направлении, в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР). Прорвать российскую оборону здесь безуспешно старались штурмовые группы 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины, потеряв 100 военнослужащих.
На Донецком направлении за сутки отражены три атаки и ликвидировано около 160 боевиков. Еще порядка 120 человек ВСУ утратили на Южно-Донецком направлении. Около 110 выбыло из рядов украинских войск на Херсонском направлении. И еще около 80 боевиков 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ потеряли на Запорожском направлении, в попытке четырежды атаковать под Работино и Вербовым.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что потери ВСУ за минувшую неделю превысили 5,5 тысяч человек.
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