https://crimea.ria.ru/20231028/udar-po-aerodromu-v-kirovogradskoy-oblasti-porazhen-komandnyy-punkt-vsu-1132381508.html
Удар по аэродрому в Кировоградской области: поражен командный пункт ВСУ
Удар по аэродрому в Кировоградской области: поражен командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Удар по аэродрому в Кировоградской области: поражен командный пункт ВСУ
Российские войска поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Об этом в субботу сообщили в... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T15:05
2023-10-28T15:05
2023-10-28T15:08
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
днепропетровская область
кировоград
херсонская область
пво
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128054485_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_4d49416bebf98dba78b473f28891e066.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Российские войска поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.Кроме того, за сутки в зоне проведения спецоперации уничтожены два вражеских самолета Су-25 и МиГ-29.При этом силы ПВО перехватили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и три противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиационные бомбы JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. А также уничтожили 36 беспилотников в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.Накануне в Минобороны РФ сообщали, что потери ВСУ за минувшую неделю превысили 5,5 тысяч человек. Ранее 28 октября сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" сбили Су-25 над Херсонщиной. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направленияхНовый законопроект США: Украина может остаться без "спонсора"Российские военные уничтожили 31 самолет ВСУ с начала месяца
днепропетровская область
кировоград
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128054485_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_ba3de34023d90dcc2e30b9bda1edfd0d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , днепропетровская область, кировоград, херсонская область, пво, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новости сво
Удар по аэродрому в Кировоградской области: поражен командный пункт ВСУ
Армия России поразила командный пункт ВСУ на аэродроме Канатово в Кировоградской области
15:05 28.10.2023 (обновлено: 15:08 28.10.2023)