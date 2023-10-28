https://crimea.ria.ru/20231028/udar-po-aerodromu-v-kirovogradskoy-oblasti-porazhen-komandnyy-punkt-vsu-1132381508.html

Удар по аэродрому в Кировоградской области: поражен командный пункт ВСУ

Удар по аэродрому в Кировоградской области: поражен командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Удар по аэродрому в Кировоградской области: поражен командный пункт ВСУ

Российские войска поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Об этом в субботу сообщили в... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T15:05

2023-10-28T15:05

2023-10-28T15:08

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

днепропетровская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Российские войска поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.Кроме того, за сутки в зоне проведения спецоперации уничтожены два вражеских самолета Су-25 и МиГ-29.При этом силы ПВО перехватили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и три противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиационные бомбы JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. А также уничтожили 36 беспилотников в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.Накануне в Минобороны РФ сообщали, что потери ВСУ за минувшую неделю превысили 5,5 тысяч человек. Ранее 28 октября сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" сбили Су-25 над Херсонщиной. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направленияхНовый законопроект США: Украина может остаться без "спонсора"Российские военные уничтожили 31 самолет ВСУ с начала месяца

днепропетровская область

кировоград

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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