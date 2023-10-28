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Удар по аэродрому в Кировоградской области: поражен командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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Удар по аэродрому в Кировоградской области: поражен командный пункт ВСУ
Удар по аэродрому в Кировоградской области: поражен командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Удар по аэродрому в Кировоградской области: поражен командный пункт ВСУ
Российские войска поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Об этом в субботу сообщили в... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T15:05
2023-10-28T15:08
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
днепропетровская область
кировоград
херсонская область
пво
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Российские войска поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.Кроме того, за сутки в зоне проведения спецоперации уничтожены два вражеских самолета Су-25 и МиГ-29.При этом силы ПВО перехватили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и три противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиационные бомбы JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. А также уничтожили 36 беспилотников в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.Накануне в Минобороны РФ сообщали, что потери ВСУ за минувшую неделю превысили 5,5 тысяч человек. Ранее 28 октября сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" сбили Су-25 над Херсонщиной. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направленияхНовый законопроект США: Украина может остаться без "спонсора"Российские военные уничтожили 31 самолет ВСУ с начала месяца
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , днепропетровская область, кировоград, херсонская область, пво, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новости сво
Удар по аэродрому в Кировоградской области: поражен командный пункт ВСУ

Армия России поразила командный пункт ВСУ на аэродроме Канатово в Кировоградской области

15:05 28.10.2023 (обновлено: 15:08 28.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота армейской авиации в зоне проведения СВО
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Российские войска поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.
Кроме того, за сутки в зоне проведения спецоперации уничтожены два вражеских самолета Су-25 и МиГ-29.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области", – говорится в сводке.
При этом силы ПВО перехватили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и три противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиационные бомбы JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. А также уничтожили 36 беспилотников в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что потери ВСУ за минувшую неделю превысили 5,5 тысяч человек.
Ранее 28 октября сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" сбили Су-25 над Херсонщиной.
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