https://crimea.ria.ru/20231109/vypal-iz-realnosti-ekspert-o-planakh-zelenskogo-nastupat-v-2024-godu-1132680956.html

Выпал из реальности: эксперт о планах Зеленского наступать в 2024 году

Выпал из реальности: эксперт о планах Зеленского наступать в 2024 году - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Выпал из реальности: эксперт о планах Зеленского наступать в 2024 году

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ продолжат наступление в этом и следующем году, не имеет ничего общего с реальностью. Такое... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T11:59

2023-11-09T11:59

2023-11-09T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ продолжат наступление в этом и следующем году, не имеет ничего общего с реальностью. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.Накануне Зеленский в ходе видеоконференции, организованной агентством Reuters, заявил, что у украинского военного командования есть "конкретные планы и направления наступления" на этот и следующий год. Он также констатировал, что ВСУ в настоящий момент испытывают "определенные трудности", и обвинил в неудачах украинских войск Запад, который "дал меньше оружия, чем рассчитывали в Киеве".Аналитик напомнил, что даже главком ВСУ Валерий Залужный не постеснялся сказать, что украинские войска на передовой находятся в "тупике", а по факту – на грани поражения.Кроме того, многие западные эксперты и политики констатируют, что второго шанса для наступления у Украины уже не будет, и что военная и финансовая помощь Киеву будет постепенно сворачиваться, добавил Хроленко. Запад, конечно, будет поддерживать киевский режим, чтобы он окончательно не рухнул, но о новом наступлении вряд ли может идти речь, считает специалист."Там же, на Западе Зеленского сравнивают с Адольфом Гитлером в 1945 году – настолько выпал он из реальности, пребывает в каком-то своем иллюзорном мире и вслух размышляет о неких наступлениях, хотя объективных предпосылок для этого нет", - подчеркнул военный эксперт.Не изменит ситуацию для ВСУ и поставка американских истребителей F-16, убежден Хроленко. Он отметил, что на данный момент российские системы противовоздушной обороны сбивают в день по нескольку украинских самолетов, которые по своим характеристикам во многом сходны с F-16.Конфликт Зеленского и ЗалужногоНа прошлой неделе Залужный в интервью The Economist признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма. По его словам, помочь украинским войскам улучшить ситуацию могли бы технологически совершенные виды вооружений и объединение их возможностей. Однако, как утверждает главком ВСУ, западные союзники проявили чрезмерную осторожность в поставках Киеву вооружений и на шаг отставали от потребностей украинской армии на фронте.Зеленский опроверг слова главкома ВСУ, заявив, что сложившаяся для украинских войск ситуация на поле боя не является "патовой".Политолог Андрей Никифоров выразил мнение, что признания Залужного о провале контрнаступления свидетельствуют об обострении внутренних конфликтов в руководстве киевского режима и о том, что в скором времени будут назначены главные виновники украинских неудач на фронте.В понедельник, 6 ноября, стало известно о гибели помощника Залужного Геннадия Частякова в Киевской области. По официальной версии, он погиб в результате неосторожного обращения с гранатой. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что ту гранату Частякову подарил коллега. Как позднее рассказала советник МВД Украины Марьяна Рева, коллега, подаривший Частякову гранаты, предупредил его, что они боевые. Впоследствии СМИ сообщили, что в деле появилась статья о похищении и присвоении оружия военнослужащими.Читайте также на РИА Новости Крым:Грабеж на выживание: что делят Зеленский и ЗалужныйСотни убитых и раненых: итоги суток для ВСУЦирку Зеленского гасят огни

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мнения, александр хроленко, владимир зеленский (президент украины), валерий залужный, украина, россия, новости сво, политика, всу (вооруженные силы украины)