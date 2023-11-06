https://crimea.ria.ru/20231106/sotni-ubitykh-i-ranenykh-itogi-sutok-dlya-vsu-1132602765.html

Сотни убитых и раненых: итоги суток для ВСУ

Сотни убитых и раненых: итоги суток для ВСУ - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Сотни убитых и раненых: итоги суток для ВСУ

Более 800 боевиков ВСУ уничтожены в зоне спецоперации за минувшие сутки. Об этом сообщил в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T15:20

2023-11-06T15:20

2023-11-06T15:20

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131932578_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_8e27ac58c3ebf4510a7f2464f9df0764.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Более 800 боевиков ВСУ уничтожены в зоне спецоперации за минувшие сутки. Об этом сообщил в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Тимковка и Загоруйковка Харьковской области. Противник потерял 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. На Краснолиманском направлении слаженными подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Петровское Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также орудие Д-30. На Донецком направлении "Южная" группировка войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила две атаки и нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка ДНР. Противник потерял 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля. На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия совместно с подразделениями группировки войск "Восток" нанесли удары по 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Старомайорское. ВСУ лишились 115 боевиков убитыми и ранеными. На Запорожском направлении отражена атака 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино, под огонь российских военных попали подразделения 33-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад, лишившись 160-ти военнослужащих и техники.На Херсонском направлении предотвращены пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра. ВСУ потеряли 130 человек убитыми и ранеными. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также три орудия Д-30.

https://crimea.ria.ru/20231105/tsirku-zelenskogo-gasyat-ogni-1132594599.html

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, россия