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Сотни убитых и раненых: итоги суток для ВСУ - РИА Новости Крым, 06.11.2023
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Сотни убитых и раненых: итоги суток для ВСУ
Сотни убитых и раненых: итоги суток для ВСУ - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Сотни убитых и раненых: итоги суток для ВСУ
Более 800 боевиков ВСУ уничтожены в зоне спецоперации за минувшие сутки. Об этом сообщил в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T15:20
2023-11-06T15:20
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Более 800 боевиков ВСУ уничтожены в зоне спецоперации за минувшие сутки. Об этом сообщил в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Тимковка и Загоруйковка Харьковской области. Противник потерял 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. На Краснолиманском направлении слаженными подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Петровское Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также орудие Д-30. На Донецком направлении "Южная" группировка войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила две атаки и нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка ДНР. Противник потерял 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля. На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия совместно с подразделениями группировки войск "Восток" нанесли удары по 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Старомайорское. ВСУ лишились 115 боевиков убитыми и ранеными. На Запорожском направлении отражена атака 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино, под огонь российских военных попали подразделения 33-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад, лишившись 160-ти военнослужащих и техники.На Херсонском направлении предотвращены пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра. ВСУ потеряли 130 человек убитыми и ранеными. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также три орудия Д-30.
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, россия
Сотни убитых и раненых: итоги суток для ВСУ

Свыше 800 боевиков потеряли ВСУ за минувшие сутки - Минобороны РФ

15:20 06.11.2023
 
© AP Photo LIBKOSПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo LIBKOS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Более 800 боевиков ВСУ уничтожены в зоне спецоперации за минувшие сутки. Об этом сообщил в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Тимковка и Загоруйковка Харьковской области. Противник потерял 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
На Краснолиманском направлении слаженными подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Петровское Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также орудие Д-30.
На Донецком направлении "Южная" группировка войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила две атаки и нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка ДНР. Противник потерял 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля.
На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия совместно с подразделениями группировки войск "Восток" нанесли удары по 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Старомайорское. ВСУ лишились 115 боевиков убитыми и ранеными.
На Запорожском направлении отражена атака 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино, под огонь российских военных попали подразделения 33-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад, лишившись 160-ти военнослужащих и техники.
На Херсонском направлении предотвращены пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра. ВСУ потеряли 130 человек убитыми и ранеными. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также три орудия Д-30.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117 районах", - обобщили в Минобороны.
Владимир Зеленский
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