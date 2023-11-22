https://crimea.ria.ru/20231122/razlozhit-yaytsa-po-korzinam-zachem-zelenskiy-ischet-dialoga-s-trampom-1132962444.html
Разложить "яйца" по корзинам: зачем Зеленский ищет диалога с Трампом
Разложить "яйца" по корзинам: зачем Зеленский ищет диалога с Трампом - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Разложить "яйца" по корзинам: зачем Зеленский ищет диалога с Трампом
Желание Зеленского обсудить с Трампом "формулу мира" для Украины является попыткой "разложить яйца по разным корзинам" на случай, если экс-лидер США снова... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T20:41
2023-11-22T20:41
2023-11-22T20:41
алексей мухин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Желание Зеленского обсудить с Трампом "формулу мира" для Украины является попыткой "разложить яйца по разным корзинам" на случай, если экс-лидер США снова займет президентское кресло, однако для Трампа Зеленский не интересен и никакого диалога не будет. Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News выразил готовность обсудить с бывшим американским лидером Дональдом Трампом его план по урегулированию украинского конфликта. Украинский президент предложил "дать возможность" Трампу высказаться и продемонстрировать, какие шаги и действия есть в его формуле мира.Яйца – в разны корзины"Зеленский чувствует, что нынешнее руководство США его игнорирует, несмотря на успокаивающие визиты Ллойда Остина (министр обороны США – ред.). Сейчас Зеленский хочет разложить яйца по разным корзинам. В частности – в корзину Трампа, поскольку высока вероятность, что Трамп победит на выборах, даже находясь под угрозой судебного преследования", – говорит Мухин.Также он констатирует: любое обсуждение так называемой "формулы мира" с Зеленским всегда заканчивается абсурдными "хотелками" украинского лидера. Поэтому такие обсуждения бессмысленны.Чемодан без ручкиПо мнению Мухина, попытки Зеленского наладить хоть какой-то контакт с Трампом – это акт отчаяния. Трамп давно сложил мнение относительно фигуры украинского президента и изменить это впечатление будет практически невозможно. Более того, с большой вероятностью Трамп, в случае победы на выборах, будет игнорировать украинский вопрос в целом.Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров назвал вероятный приход к власти в США республиканцев по итогам президентских выборов в 2024 году страшным сном Владимира Зеленского. В этой связи Зеленский добивается разговора с Трампом, чтобы успеть пообещать потенциальной заокеанской власти выгоды, оторвав очередной кусок у Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:"Хрен редьки не слаще": политолог о значении выборов в США для РоссииБитва мощных стариков: в Крыму оценили шансы Байдена и Трампа на выборах"Молитесь". Трамп о решении Путина по ядерному оружию
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
алексей мухин, мнения, политика, дональд трамп, владимир зеленский (президент украины)
Разложить "яйца" по корзинам: зачем Зеленский ищет диалога с Трампом
Зеленский ищет диалога с Трампом в напрасной надежде на поддержку – политолог
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Желание Зеленского обсудить с Трампом "формулу мира" для Украины является попыткой "разложить яйца по разным корзинам" на случай, если экс-лидер США снова займет президентское кресло, однако для Трампа Зеленский не интересен и никакого диалога не будет. Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News выразил готовность обсудить с бывшим американским лидером Дональдом Трампом его план по урегулированию украинского конфликта. Украинский президент предложил "дать возможность" Трампу высказаться и продемонстрировать, какие шаги и действия есть в его формуле мира.
Яйца – в разны корзины
"Зеленский чувствует, что нынешнее руководство США его игнорирует, несмотря на успокаивающие визиты Ллойда Остина (министр обороны США – ред.). Сейчас Зеленский хочет разложить яйца по разным корзинам. В частности – в корзину Трампа, поскольку высока вероятность, что Трамп победит на выборах, даже находясь под угрозой судебного преследования", – говорит Мухин.
Также он констатирует: любое обсуждение так называемой "формулы мира" с Зеленским всегда заканчивается абсурдными "хотелками" украинского лидера. Поэтому такие обсуждения бессмысленны.
"Обсуждать словосочетание "формула мира" с Зеленским вообще смешно и нереалистично. Рассматривать всерьез это невозможно. Это нереальные "хотелки", детская позиция, в плохом смысле слова", – констатирует эксперт.
Чемодан без ручки
По мнению Мухина, попытки Зеленского наладить хоть какой-то контакт с Трампом – это акт отчаяния. Трамп давно сложил мнение относительно фигуры украинского президента и изменить это впечатление будет практически невозможно. Более того, с большой вероятностью Трамп, в случае победы на выборах, будет игнорировать украинский вопрос в целом.
"Зеленский уже отыгранная карта. То, что он цепляется за какие-то новые возможности, не означает, что эти возможности ему будут предоставлены. Трамп уже дал понять, что не хочет общаться с Зеленским от слова совсем: никакого смысла в этом нет – Зеленский в кресле президента Украины ненадолго. Но еще важнее следующее: Дональд Трам много раз показывал, что Украина для США под его руководством – чемодан без ручки. Эта позиция только усугубилась. Если Трамп придет к победе на выборах, он будет игнорировать Украину", – считает эксперт.
Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров назвал
вероятный приход к власти в США республиканцев по итогам президентских выборов в 2024 году страшным сном Владимира Зеленского. В этой связи Зеленский добивается разговора с Трампом, чтобы успеть пообещать потенциальной заокеанской власти выгоды, оторвав очередной кусок у Украины.
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