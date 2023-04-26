Рейтинг@Mail.ru
Битва мощных стариков: в Крыму оценили шансы Байдена и Трампа на выборах - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230426/bitva-moschnykh-starikov-v-krymu-otsenili-shansy-baydena-i-trampa-na-vyborakh-1128374056.html
Битва мощных стариков: в Крыму оценили шансы Байдена и Трампа на выборах
Битва мощных стариков: в Крыму оценили шансы Байдена и Трампа на выборах - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Битва мощных стариков: в Крыму оценили шансы Байдена и Трампа на выборах
Президентская гонка в США с участием Джо Байдена и Дональда Трампа станет "битвой мощных стариков", на данный момент они являются наиболее вероятными... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T21:04
2023-04-26T21:04
радио "спутник в крыму"
сша
политика
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
дональд трамп
в мире
мнения
общество
новости
андрей никифоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/14/1125004856_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_99aae73781e960f8d11aa1284a50ca5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Президентская гонка в США с участием Джо Байдена и Дональда Трампа станет "битвой мощных стариков", на данный момент они являются наиболее вероятными претендентами от демократов и республиканцев. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Политический эксперт считает, что у демократов нет сейчас альтернативы возрастному Байдену, поэтому вряд ли они смогут предложить американцам другого претендента. Однако в случае его переизбрания на новый срок риск развития ядерного конфликта сохранится."В США происходит что-то такое некрофилическое, я бы сказал. И наблюдать за этим с одной стороны забавно, с другой тревожно, потому что это не какая-то Банановая республика. Опасность заключается в том, что ни у какой Банановой республики не было никогда такого ядерного потенциала, и как в этих дрожащих ручонках будет плясать пресловутая красная кнопка. А это, собственно, кнопка от существования мира", - добавил он.25 апреля президент США Джо Байден официально заявил, что поборется за пост президента страны на следующих выборах в ноябре 2024 года. Кроме того, заявление о вступлении в предвыборную гонку вместе с Байденом во вторник сделала действующий вице-президент США Камала Харрис. Она снова поборется за свою нынешнюю должность.Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, со своей стороны, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден заявил, что хочет стать президентомЛавров оценил намерение Байдена снова идти в президентыТретья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа
https://crimea.ria.ru/20230126/smertelnaya-oshibka-baydena-v-krymu-otvetili-na-ugrozu-zakhvata-regiona-1126600011.html
https://crimea.ria.ru/20230404/trampa-otpustili-iz-zala-suda-v-chem-obvinyayut-eks-prezidenta-ssha-1127985103.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/14/1125004856_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_e6b2477886554b59a8ce6d3ccc772ec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, в мире, мнения, общество, новости, андрей никифоров
Битва мощных стариков: в Крыму оценили шансы Байдена и Трампа на выборах

Политолог Никифоров: борьба Байдена и Трампа на выборах в США - битва мощных стариков

21:04 26.04.2023
 
© MANDEL NGANФлаг США развевается перед Капитолием США в Вашингтоне
Флаг США развевается перед Капитолием США в Вашингтоне
© MANDEL NGAN
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Президентская гонка в США с участием Джо Байдена и Дональда Трампа станет "битвой мощных стариков", на данный момент они являются наиболее вероятными претендентами от демократов и республиканцев. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Никто особо не удивлен выдвижению Байдена, поскольку ничего другого не ожидалось. Это все, что могут предложить американцам демократы. Что могут предложить республиканцы – посмотрим, но тут Трамп для них является проходной фигурой, поэтому мы увидим второй раунд борьбы двух этих мощных стариков. И кто-то из них победит", - сказал он.
Политический эксперт считает, что у демократов нет сейчас альтернативы возрастному Байдену, поэтому вряд ли они смогут предложить американцам другого претендента. Однако в случае его переизбрания на новый срок риск развития ядерного конфликта сохранится.
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 13:59Эксклюзивы РИА Новости Крым
Смертельная ошибка Байдена: в Крыму ответили на угрозу захвата региона
"В США происходит что-то такое некрофилическое, я бы сказал. И наблюдать за этим с одной стороны забавно, с другой тревожно, потому что это не какая-то Банановая республика. Опасность заключается в том, что ни у какой Банановой республики не было никогда такого ядерного потенциала, и как в этих дрожащих ручонках будет плясать пресловутая красная кнопка. А это, собственно, кнопка от существования мира", - добавил он.
25 апреля президент США Джо Байден официально заявил, что поборется за пост президента страны на следующих выборах в ноябре 2024 года. Кроме того, заявление о вступлении в предвыборную гонку вместе с Байденом во вторник сделала действующий вице-президент США Камала Харрис. Она снова поборется за свою нынешнюю должность.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
4 апреля, 23:13
Трампа отпустили из зала суда: в чем обвиняют экс-президента США
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, со своей стороны, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Байден заявил, что хочет стать президентом
Лавров оценил намерение Байдена снова идти в президенты
Третья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа
 
Радио "Спутник в Крыму"СШАПолитикаДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Дональд ТрампВ миреМненияОбществоНовостиАндрей Никифоров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:57Главные новости Крыма: 26 апреля
21:38Главные события и заявления дня: 26 апреля
21:04Битва мощных стариков: в Крыму оценили шансы Байдена и Трампа на выборах
20:36Чем программа долгосрочных сбережений от Центробанка отличается от вклада
20:04Россия рискует лишиться обещанных объемов хорошего вина из Севастополя
19:41Центр Симферополя останется без света в четверг – адреса
19:14В Госсовете Крыма поддержали проект закона о противодействии дронам
18:52Что стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный эксперт
18:33В Севастополе осужден главный инженер подведомственного МО предприятия
18:24Крушение МиГ-31 в Мурманской области – что известно
18:03NASA ни при чем: стала известна причина мощной вспышки над Киевом
17:31Из Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поезда
17:17Когда ветер высушит почву: Пригожин о начале контрнаступления ВСУ
16:5740 российских военных вернулись из украинского плена
16:42ФСБ задержала телефонных мошенников за работу на ВСУ
16:21В Феодосии мужчина застрелил соседку из-за шумной собаки
16:10В Севастополе незрячая женщина упала в ливневку – СК возбудил дело
15:49Украинский Су-25 сбит в небе над Херсонской областью
15:35В Артемовске пресечена попытка контратаки ВСУ и наемников
15:28В Крыму ответили на слова о "праве" Украины уничтожать все на полуострове
Лента новостейМолния