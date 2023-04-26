https://crimea.ria.ru/20230426/bitva-moschnykh-starikov-v-krymu-otsenili-shansy-baydena-i-trampa-na-vyborakh-1128374056.html

Битва мощных стариков: в Крыму оценили шансы Байдена и Трампа на выборах

Битва мощных стариков: в Крыму оценили шансы Байдена и Трампа на выборах - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Битва мощных стариков: в Крыму оценили шансы Байдена и Трампа на выборах

Президентская гонка в США с участием Джо Байдена и Дональда Трампа станет "битвой мощных стариков", на данный момент они являются наиболее вероятными... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T21:04

2023-04-26T21:04

2023-04-26T21:04

радио "спутник в крыму"

сша

политика

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

дональд трамп

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андрей никифоров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Президентская гонка в США с участием Джо Байдена и Дональда Трампа станет "битвой мощных стариков", на данный момент они являются наиболее вероятными претендентами от демократов и республиканцев. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Политический эксперт считает, что у демократов нет сейчас альтернативы возрастному Байдену, поэтому вряд ли они смогут предложить американцам другого претендента. Однако в случае его переизбрания на новый срок риск развития ядерного конфликта сохранится."В США происходит что-то такое некрофилическое, я бы сказал. И наблюдать за этим с одной стороны забавно, с другой тревожно, потому что это не какая-то Банановая республика. Опасность заключается в том, что ни у какой Банановой республики не было никогда такого ядерного потенциала, и как в этих дрожащих ручонках будет плясать пресловутая красная кнопка. А это, собственно, кнопка от существования мира", - добавил он.25 апреля президент США Джо Байден официально заявил, что поборется за пост президента страны на следующих выборах в ноябре 2024 года. Кроме того, заявление о вступлении в предвыборную гонку вместе с Байденом во вторник сделала действующий вице-президент США Камала Харрис. Она снова поборется за свою нынешнюю должность.Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, со своей стороны, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден заявил, что хочет стать президентомЛавров оценил намерение Байдена снова идти в президентыТретья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа

https://crimea.ria.ru/20230126/smertelnaya-oshibka-baydena-v-krymu-otvetili-na-ugrozu-zakhvata-regiona-1126600011.html

https://crimea.ria.ru/20230404/trampa-otpustili-iz-zala-suda-v-chem-obvinyayut-eks-prezidenta-ssha-1127985103.html

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сша, политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, в мире, мнения, общество, новости, андрей никифоров