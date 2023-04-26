Битва мощных стариков: в Крыму оценили шансы Байдена и Трампа на выборах
Политолог Никифоров: борьба Байдена и Трампа на выборах в США - битва мощных стариков
© MANDEL NGANФлаг США развевается перед Капитолием США в Вашингтоне
© MANDEL NGAN
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Президентская гонка в США с участием Джо Байдена и Дональда Трампа станет "битвой мощных стариков", на данный момент они являются наиболее вероятными претендентами от демократов и республиканцев. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Никто особо не удивлен выдвижению Байдена, поскольку ничего другого не ожидалось. Это все, что могут предложить американцам демократы. Что могут предложить республиканцы – посмотрим, но тут Трамп для них является проходной фигурой, поэтому мы увидим второй раунд борьбы двух этих мощных стариков. И кто-то из них победит", - сказал он.
Политический эксперт считает, что у демократов нет сейчас альтернативы возрастному Байдену, поэтому вряд ли они смогут предложить американцам другого претендента. Однако в случае его переизбрания на новый срок риск развития ядерного конфликта сохранится.
"В США происходит что-то такое некрофилическое, я бы сказал. И наблюдать за этим с одной стороны забавно, с другой тревожно, потому что это не какая-то Банановая республика. Опасность заключается в том, что ни у какой Банановой республики не было никогда такого ядерного потенциала, и как в этих дрожащих ручонках будет плясать пресловутая красная кнопка. А это, собственно, кнопка от существования мира", - добавил он.
25 апреля президент США Джо Байден официально заявил, что поборется за пост президента страны на следующих выборах в ноябре 2024 года. Кроме того, заявление о вступлении в предвыборную гонку вместе с Байденом во вторник сделала действующий вице-президент США Камала Харрис. Она снова поборется за свою нынешнюю должность.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, со своей стороны, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.
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