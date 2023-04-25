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Байден заявил, что хочет стать президентом
Байден заявил, что хочет стать президентом - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Байден заявил, что хочет стать президентом
Президент США Джо Байден поборется за пост президента страны на следующих выборах в ноябре 2024 года. Об этом действующий американский лидер официально объявил... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T14:04
2023-04-25T14:04
2023-04-25T14:06
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден поборется за пост президента страны на следующих выборах в ноябре 2024 года. Об этом действующий американский лидер официально объявил о вторник, пишут РИА Новости.Кроме того, заявление о вступлении в предвыборную гонку вместе с Байденом во вторник сделала действующий вице-президент США Камала Харрис."Мы верим, что наша демократия будет настолько сильна, насколько сильна наша готовность бороться за нее. Вот почему Джо Байден и я выдвигаем свои кандидатуры на переизбрание", - сообщила политик на своей странице в "Твиттере".Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, со своей стороны, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден признал США участником конфликта на Украине — политтехнологТретья мировая война и путь США в ад – главные заявления ТрампаСменят ли Зеленского на посту президента и к чему это приведет – мнения
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РИА Новости Крым
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, в мире, новости, камала харрис, выборы президента сша
Байден заявил, что хочет стать президентом
Байден поборется за пост президента США на следующих выборах
14:04 25.04.2023 (обновлено: 14:06 25.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден поборется за пост президента страны на следующих выборах в ноябре 2024 года. Об этом действующий американский лидер официально объявил о вторник, пишут РИА Новости.
"Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США", - цитирует Байдена ресурс.
Кроме того, заявление о вступлении в предвыборную гонку вместе с Байденом во вторник сделала действующий вице-президент США Камала Харрис.
"Мы верим, что наша демократия будет настолько сильна, насколько сильна наша готовность бороться за нее. Вот почему Джо Байден и я выдвигаем свои кандидатуры на переизбрание", - сообщила политик на своей странице в "Твиттере".
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, со своей стороны, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.
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