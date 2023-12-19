https://crimea.ria.ru/20231219/oruzhie-nato-na-finskoy-granitse---mid-rossii-obeschaet-zhestkiy-otvet-1133651420.html

Оружие НАТО на финской границе - МИД России обещает жесткий ответ

Оружие НАТО на финской границе - МИД России обещает жесткий ответ - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Оружие НАТО на финской границе - МИД России обещает жесткий ответ

Российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на финской границе, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T13:40

2023-12-19T13:40

2023-12-19T14:23

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ,19 дек - РИА Новости Крым. Российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на финской границе, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя соглашение об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США.Соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны США и Финляндия подписали накануне. Документ регламентирует количественные параметры, вопросы транспортировки и размещения военнослужащих армии США, использования ими военных баз, складирования вооружений на финской территории."Примечательно, что положения соглашения не содержат каких-либо ограничений по их видам, включая ядерное оружие, которые будут использоваться в целях его реализации, а также фактически выводят дислоцированный в Финляндии американский воинский контингент за пределы финского правового поля", - отметила Захарова.Она подчеркнула, что Российская сторона возлагает ответственность за превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможной конфронтации на власти Финляндии и предупредила о неизбежной реакции РФ на военную угрозу у своих границ.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что вступление Финляндии в НАТО чревато проблемами для этой страны. По его словам, Россия вынуждена создавать военный округ в Ленинградской области в ответ на это расширение альянса. Читайте также на РИА Новости Крым:В Финляндии вероятно размещение ударных вооружений НАТО – ШойгуИспользование авиабаз НАТО для F-16 ВСУ - Москва сделала предупреждениеОперация США "Страж процветания" в Красном море: в чем истинный смысл

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, финляндия, нато, политика, россия, безопасность, внешняя политика, сша