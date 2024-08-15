https://crimea.ria.ru/20240815/v-rossii-fakticheski-zavershena-rabota-po-sozdaniyu-vaktsiny-ot-ospy-obezyan-1139637664.html

В России фактически завершена работа по созданию вакцины от оспы обезьян

В России фактически завершена работа по созданию вакцины от оспы обезьян - РИА Новости Крым, 15.08.2024

В России фактически завершена работа по созданию вакцины от оспы обезьян

В России практически завершена научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T22:40

2024-08-15T22:40

2024-08-15T22:42

оспа обезьян

россия

здравоохранение в россии

вакцина

александр гинцбург

общество

новости

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132526276_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_be6d4b7b61043023f0c000be3c9a2a79.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В России практически завершена научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что доклинические испытания вакцины могут занять около полугода, при этом сроки проведения клинических испытаний пока неизвестны."Доклинические испытания еще могу сказать сколько займут. Займут 6-7 месяцев", - отметил Гинцбург.Вакцинацию планируется проводить тем, кто находился в контакте с больным оспой обезьян, а также лицам с подозрением на возможное заражение."Она (вакцина - ред.), естественно, не в календаре прививок национальном будет, а, с моей точки зрения, ее будут назначать по эпидпоказаниям. Когда есть подозрение на возможность заражения оспой обезьян или когда есть больной, и он с кем-то контактировал. И второй, и третий круг, соответственно, чтобы гарантированно ликвидировать возможность контактной передачи этого возбудителя", - добавил директор НИЦ.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян, вспышку которой ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера.Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпидемия оспы обезьян - есть ли риски для РоссииВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области здравоохраненияВ мире регистрируют смерти от оспы обезьян: грозит ли она Крыму

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оспа обезьян, россия, здравоохранение в россии, вакцина, александр гинцбург, общество, новости, воз