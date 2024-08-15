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В России фактически завершена работа по созданию вакцины от оспы обезьян - РИА Новости Крым, 15.08.2024
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В России фактически завершена работа по созданию вакцины от оспы обезьян
В России фактически завершена работа по созданию вакцины от оспы обезьян - РИА Новости Крым, 15.08.2024
В России фактически завершена работа по созданию вакцины от оспы обезьян
В России практически завершена научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T22:40
2024-08-15T22:42
оспа обезьян
россия
здравоохранение в россии
вакцина
александр гинцбург
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В России практически завершена научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что доклинические испытания вакцины могут занять около полугода, при этом сроки проведения клинических испытаний пока неизвестны."Доклинические испытания еще могу сказать сколько займут. Займут 6-7 месяцев", - отметил Гинцбург.Вакцинацию планируется проводить тем, кто находился в контакте с больным оспой обезьян, а также лицам с подозрением на возможное заражение."Она (вакцина - ред.), естественно, не в календаре прививок национальном будет, а, с моей точки зрения, ее будут назначать по эпидпоказаниям. Когда есть подозрение на возможность заражения оспой обезьян или когда есть больной, и он с кем-то контактировал. И второй, и третий круг, соответственно, чтобы гарантированно ликвидировать возможность контактной передачи этого возбудителя", - добавил директор НИЦ.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян, вспышку которой ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера.Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпидемия оспы обезьян - есть ли риски для РоссииВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области здравоохраненияВ мире регистрируют смерти от оспы обезьян: грозит ли она Крыму
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оспа обезьян, россия, здравоохранение в россии, вакцина, александр гинцбург, общество, новости, воз
В России фактически завершена работа по созданию вакцины от оспы обезьян

Разработка вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена - Гинцбург

22:40 15.08.2024 (обновлено: 22:42 15.08.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В России практически завершена научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"НИР (научно-исследовательская работа) фактически закончена и мы ждем, кто "клинику" профинансирует, так как это большие деньги, мы сами этого не можем сделать", - сказал Гинцбург РИА Новости.
Он отметил, что доклинические испытания вакцины могут занять около полугода, при этом сроки проведения клинических испытаний пока неизвестны.
"Доклинические испытания еще могу сказать сколько займут. Займут 6-7 месяцев", - отметил Гинцбург.
Вакцинацию планируется проводить тем, кто находился в контакте с больным оспой обезьян, а также лицам с подозрением на возможное заражение.
"Она (вакцина - ред.), естественно, не в календаре прививок национальном будет, а, с моей точки зрения, ее будут назначать по эпидпоказаниям. Когда есть подозрение на возможность заражения оспой обезьян или когда есть больной, и он с кем-то контактировал. И второй, и третий круг, соответственно, чтобы гарантированно ликвидировать возможность контактной передачи этого возбудителя", - добавил директор НИЦ.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян, вспышку которой ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
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Оспа обезьянРоссияЗдравоохранение в РоссииВакцинаАлександр ГинцбургОбществоНовостиВОЗ
 
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