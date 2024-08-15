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Эпидемия оспы обезьян - есть ли риски для России
Эпидемия оспы обезьян - есть ли риски для России - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Эпидемия оспы обезьян - есть ли риски для России
В России нет угрозы распространения оспы обезьян, вспышку которой ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T06:34
2024-08-15T06:34
2024-08-15T06:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В России нет угрозы распространения оспы обезьян, вспышку которой ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.В Роспотребнадзоре уточнили, что во всех пунктах пропуска через госграницу ведется усиленный санитарно-карантинный контроль. Также в России в достаточном количестве имеются высокотехнологичные современные тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки выявлять вирус даже во внелабораторных условиях.Гражданам, пребывающим в зарубежных поездках, настоятельно рекомендуют избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами, а также тщательно соблюдать правила личной гигиены. Ведомство подготовило в адрес затронутых эпидемией стран Африки, а также в Африканский центр по контролю и профилактике болезней, предложения об оказании научно-технического содействия и помощи в подготовке специалистов.Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://crimea.ria.ru/20220906/v-rossii-razrabotali-vaktsinu-protiv-ospy-obezyan-1124414507.html
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роспотребнадзор, оспа обезьян, россия, безопасность, новости, здоровье, в мире
Эпидемия оспы обезьян - есть ли риски для России
Угрозы распространения оспы обезьян в России нет - Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В России нет угрозы распространения оспы обезьян, вспышку которой ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"В РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции… Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет", — говорится в заявлении ведомства, которое цитирует РИА Новости.
В Роспотребнадзоре уточнили, что во всех пунктах пропуска через госграницу ведется усиленный санитарно-карантинный контроль. Также в России в достаточном количестве имеются высокотехнологичные современные тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки выявлять вирус даже во внелабораторных условиях.
Гражданам, пребывающим в зарубежных поездках, настоятельно рекомендуют избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами, а также тщательно соблюдать правила личной гигиены.
Ведомство подготовило в адрес затронутых эпидемией стран Африки, а также в Африканский центр по контролю и профилактике болезней, предложения об оказании научно-технического содействия и помощи в подготовке специалистов.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.