https://crimea.ria.ru/20240815/epidemiya-ospy-obezyan---est-li-riski-dlya-rossii-1139617167.html

Эпидемия оспы обезьян - есть ли риски для России

Эпидемия оспы обезьян - есть ли риски для России - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Эпидемия оспы обезьян - есть ли риски для России

В России нет угрозы распространения оспы обезьян, вспышку которой ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T06:34

2024-08-15T06:34

2024-08-15T06:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В России нет угрозы распространения оспы обезьян, вспышку которой ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.В Роспотребнадзоре уточнили, что во всех пунктах пропуска через госграницу ведется усиленный санитарно-карантинный контроль. Также в России в достаточном количестве имеются высокотехнологичные современные тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки выявлять вирус даже во внелабораторных условиях.Гражданам, пребывающим в зарубежных поездках, настоятельно рекомендуют избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами, а также тщательно соблюдать правила личной гигиены. Ведомство подготовило в адрес затронутых эпидемией стран Африки, а также в Африканский центр по контролю и профилактике болезней, предложения об оказании научно-технического содействия и помощи в подготовке специалистов.Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

https://crimea.ria.ru/20220906/v-rossii-razrabotali-vaktsinu-protiv-ospy-obezyan-1124414507.html

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роспотребнадзор, оспа обезьян, россия, безопасность, новости, здоровье, в мире