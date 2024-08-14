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ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области здравоохранения

ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области здравоохранения - РИА Новости Крым, 14.08.2024

ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области здравоохранения

В связи с распространением заболевания mpox (monkey pox − оспы обезьян) в Африке объявлена Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T21:43

2024-08-14T21:43

2024-08-14T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В связи с распространением заболевания mpox (monkey pox − оспы обезьян) в Африке объявлена Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения континентальной безопасности (PHECS). Информация об этом размещена на сайте Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) со ссылкой на генерального директора Жана Касения.По информации CDC, на этой неделе в Либерии зафиксированы два случая заражения оспой обезьян, в Нигерии – три. При этом ни одного смертельного исхода. Всего же с начала 2022 года в 13 странах континента зарегистрировали 1267 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян и 226 смертей.Гендиректор Africa CDC сообщил, что в ближайшие две недели будет опубликован план реагирования континента на основе национальных планов. Проводятся консультации с несколькими организациями в Африке и во всем мире. Будут закуплены 200 000 доз вакцин.В июне в ЮАР была зарегистрирована вторая смерть больного, заразившегося оспой обезьян. В общей сложности в республике зарегистрировано пять лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян.Читайте также на РИА Новости Крым:Комары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в КрымуКлещи-переносчики конго-крымской лихорадки в Европе – эксперт о рискахВ Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследование

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, воз, режим чс, оспа обезьян, африка