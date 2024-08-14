ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области здравоохранения
В связи с распространением оспы обезьян в Африке объявлена ЧС
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОтработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В связи с распространением заболевания mpox (monkey pox − оспы обезьян) в Африке объявлена Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения континентальной безопасности (PHECS). Информация об этом размещена на сайте Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) со ссылкой на генерального директора Жана Касения.
"Мы собрались сегодня в связи с появлением и быстрым распространением оспы. Это не просто очередной вызов, это кризис, требующий от нас коллективных действий. Мы объявляем о проведении PHECS, чтобы мобилизовать наши учреждения и наши ресурсы для принятия быстрых и решительных мер", − заявил Жан Касения.
По информации CDC, на этой неделе в Либерии зафиксированы два случая заражения оспой обезьян, в Нигерии – три. При этом ни одного смертельного исхода. Всего же с начала 2022 года в 13 странах континента зарегистрировали 1267 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян и 226 смертей.
Гендиректор Africa CDC сообщил, что в ближайшие две недели будет опубликован план реагирования континента на основе национальных планов. Проводятся консультации с несколькими организациями в Африке и во всем мире. Будут закуплены 200 000 доз вакцин.
"Заверяю вас, что Африканский центр контроля заболеваний возглавит эту борьбу, используя все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы. Вместе с нашими партнерами мы направим экспертов, укрепим наши лаборатории и усовершенствуем системы наблюдения внутри страны и за рубежом", − сообщил Жан Касения.
В июне в ЮАР была зарегистрирована вторая смерть больного, заразившегося оспой обезьян. В общей сложности в республике зарегистрировано пять лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян.
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