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В Крыму растет заболеваемость COVID-19

В Крыму растет заболеваемость COVID-19 - РИА Новости Крым, 29.08.2024

В Крыму растет заболеваемость COVID-19

В Крыму и Севастополе растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T10:00

2024-08-29T10:00

2024-08-29T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора.В основном заболевание протекает в виде ОРВИ, отмечают в Роспотребнадзоре. По факту регистрации всех новых случаев COVID-19 проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.Чтобы не допустить заражения ковидом, жителям полуострова, особенно пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать маски в общественных местах и транспорте.Оперштаб по борьбе с COVID-19 ранее сообщил, что уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России вырос на 33% за прошедшую неделю, количество госпитализаций увеличилось почти на 38%. Рост заболеваемости отмечен в 75 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного НилаЗаболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на третьМожно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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