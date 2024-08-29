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В Крыму растет заболеваемость COVID-19 - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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В Крыму растет заболеваемость COVID-19
В Крыму растет заболеваемость COVID-19 - РИА Новости Крым, 29.08.2024
В Крыму растет заболеваемость COVID-19
В Крыму и Севастополе растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора.В основном заболевание протекает в виде ОРВИ, отмечают в Роспотребнадзоре. По факту регистрации всех новых случаев COVID-19 проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.Чтобы не допустить заражения ковидом, жителям полуострова, особенно пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать маски в общественных местах и транспорте.Оперштаб по борьбе с COVID-19 ранее сообщил, что уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России вырос на 33% за прошедшую неделю, количество госпитализаций увеличилось почти на 38%. Рост заболеваемости отмечен в 75 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного НилаЗаболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на третьМожно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, коронавирус, коронавирус в крыму, роспотребнадзор, здоровье
В Крыму растет заболеваемость COVID-19

В Крыму и Севастополе отмечен рост заболеваемости COVID-19

10:00 29.08.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит осмотр пациента
Медицинский работник проводит осмотр пациента - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора.

"В Крыму и Севастополе количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекцией составило 230 случаев и 252 случая соответственно. Еженедельный уровень заболеваемости ковидом имеет тенденцию к росту, что характерно для респираторной патологии в данный период", - говорится на сайте надзорного органа.

В основном заболевание протекает в виде ОРВИ, отмечают в Роспотребнадзоре. По факту регистрации всех новых случаев COVID-19 проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Чтобы не допустить заражения ковидом, жителям полуострова, особенно пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать маски в общественных местах и транспорте.
Оперштаб по борьбе с COVID-19 ранее сообщил, что уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России вырос на 33% за прошедшую неделю, количество госпитализаций увеличилось почти на 38%. Рост заболеваемости отмечен в 75 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране.
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