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В Крыму стартовала вакцинация от гриппа
В Крыму стартовала вакцинация от гриппа - РИА Новости Крым, 27.08.2024
В Крыму стартовала вакцинация от гриппа
В Крыму стартовала прививочная кампания по вакцинации против вируса гриппа. Первым, кто привился, стал министр здравоохранения республики Алексей Натаров. РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T17:33
2024-08-27T17:33
2024-08-27T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму стартовала прививочная кампания по вакцинации против вируса гриппа. Первым, кто привился, стал министр здравоохранения республики Алексей Натаров.По его словам, эпидемиологический сезон по гриппу в Крыму пока не стартовал, но профилактика – важная мера.Республика получила три вида вакцин - Ультрекс квадри (для беременных и детей), Совигрипп и Флю-М. Все они отечественного производства.По словам Натарова, существуют особые категории, которым обязательно необходимо прививаться против гриппа."Это пациенты детского возраста, призывники, лица старше 60 лет, беременные во 2 и 3 триместре беременности с учетом определенного риска патологий для плода, а также весь контингент, который занят и работает в общественном пространстве, контактируют с группой покупателей или потребителей каких либо видов услуг", - отметил Натаров.Для того, чтобы привиться, необходимо обратиться в свою поликлинику. Прививка абсолютно бесплатна для всех категорий населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19Больше миллиона крымчан получат прививку от гриппа – Роспотребнадзор
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новости, вакцинация, грипп, крым, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, алексей натаров
В Крыму стартовала вакцинация от гриппа
В Крыму стартовала вакцинация от гриппа - первым привился глава минздрава Алексей Натаров
17:33 27.08.2024 (обновлено: 17:52 27.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму стартовала прививочная кампания по вакцинации против вируса гриппа. Первым, кто привился, стал министр здравоохранения республики Алексей Натаров.
"Личным примером показал, вам тоже советую, чтобы не испытывать проблем со здоровьем, не заразиться в эпидсезон", - сказал он.
По его словам, эпидемиологический сезон по гриппу в Крыму пока не стартовал, но профилактика – важная мера.
"У нас задача при формировании коллективного иммунитета: создать прослойку иммунизированных жителей Республики Крым не менее 62%", - озвучил цифры министр.
Республика получила три вида вакцин - Ультрекс квадри (для беременных и детей), Совигрипп и Флю-М. Все они отечественного производства.
По словам Натарова, существуют особые категории, которым обязательно необходимо прививаться против гриппа.
"Это пациенты детского возраста, призывники, лица старше 60 лет, беременные во 2 и 3 триместре беременности с учетом определенного риска патологий для плода, а также весь контингент, который занят и работает в общественном пространстве, контактируют с группой покупателей или потребителей каких либо видов услуг", - отметил Натаров.
Для того, чтобы привиться, необходимо обратиться в свою поликлинику. Прививка абсолютно бесплатна для всех категорий населения.
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