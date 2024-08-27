https://crimea.ria.ru/20240827/v-krymu-startovala-vaktsinatsiya-ot-grippa-1139920586.html

В Крыму стартовала вакцинация от гриппа

В Крыму стартовала вакцинация от гриппа - РИА Новости Крым, 27.08.2024

В Крыму стартовала вакцинация от гриппа

В Крыму стартовала прививочная кампания по вакцинации против вируса гриппа. Первым, кто привился, стал министр здравоохранения республики Алексей Натаров. РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T17:33

2024-08-27T17:33

2024-08-27T17:52

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алексей натаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму стартовала прививочная кампания по вакцинации против вируса гриппа. Первым, кто привился, стал министр здравоохранения республики Алексей Натаров.По его словам, эпидемиологический сезон по гриппу в Крыму пока не стартовал, но профилактика – важная мера.Республика получила три вида вакцин - Ультрекс квадри (для беременных и детей), Совигрипп и Флю-М. Все они отечественного производства.По словам Натарова, существуют особые категории, которым обязательно необходимо прививаться против гриппа."Это пациенты детского возраста, призывники, лица старше 60 лет, беременные во 2 и 3 триместре беременности с учетом определенного риска патологий для плода, а также весь контингент, который занят и работает в общественном пространстве, контактируют с группой покупателей или потребителей каких либо видов услуг", - отметил Натаров.Для того, чтобы привиться, необходимо обратиться в свою поликлинику. Прививка абсолютно бесплатна для всех категорий населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19Больше миллиона крымчан получат прививку от гриппа – Роспотребнадзор

https://crimea.ria.ru/20240821/v-krymu-rastet-zabolevaemost-koronavirusom-1139755017.html

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