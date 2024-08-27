Рейтинг@Mail.ru
В Крыму стартовала вакцинация от гриппа - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240827/v-krymu-startovala-vaktsinatsiya-ot-grippa-1139920586.html
В Крыму стартовала вакцинация от гриппа
В Крыму стартовала вакцинация от гриппа - РИА Новости Крым, 27.08.2024
В Крыму стартовала вакцинация от гриппа
В Крыму стартовала прививочная кампания по вакцинации против вируса гриппа. Первым, кто привился, стал министр здравоохранения республики Алексей Натаров. РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T17:33
2024-08-27T17:52
новости
вакцинация
грипп
крым
новости крыма
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
алексей натаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139918830_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_f6e84d34f9690bcc970f3555d2186c18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму стартовала прививочная кампания по вакцинации против вируса гриппа. Первым, кто привился, стал министр здравоохранения республики Алексей Натаров.По его словам, эпидемиологический сезон по гриппу в Крыму пока не стартовал, но профилактика – важная мера.Республика получила три вида вакцин - Ультрекс квадри (для беременных и детей), Совигрипп и Флю-М. Все они отечественного производства.По словам Натарова, существуют особые категории, которым обязательно необходимо прививаться против гриппа."Это пациенты детского возраста, призывники, лица старше 60 лет, беременные во 2 и 3 триместре беременности с учетом определенного риска патологий для плода, а также весь контингент, который занят и работает в общественном пространстве, контактируют с группой покупателей или потребителей каких либо видов услуг", - отметил Натаров.Для того, чтобы привиться, необходимо обратиться в свою поликлинику. Прививка абсолютно бесплатна для всех категорий населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19Больше миллиона крымчан получат прививку от гриппа – Роспотребнадзор
https://crimea.ria.ru/20240821/v-krymu-rastet-zabolevaemost-koronavirusom-1139755017.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139918830_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_908909d53218bbffc14954a986b5f234.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, вакцинация, грипп, крым, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, алексей натаров
В Крыму стартовала вакцинация от гриппа

В Крыму стартовала вакцинация от гриппа - первым привился глава минздрава Алексей Натаров

17:33 27.08.2024 (обновлено: 17:52 27.08.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму стартовала прививочная кампания по вакцинации против вируса гриппа. Первым, кто привился, стал министр здравоохранения республики Алексей Натаров.

"Личным примером показал, вам тоже советую, чтобы не испытывать проблем со здоровьем, не заразиться в эпидсезон", - сказал он.

По его словам, эпидемиологический сезон по гриппу в Крыму пока не стартовал, но профилактика – важная мера.
"У нас задача при формировании коллективного иммунитета: создать прослойку иммунизированных жителей Республики Крым не менее 62%", - озвучил цифры министр.
Республика получила три вида вакцин - Ультрекс квадри (для беременных и детей), Совигрипп и Флю-М. Все они отечественного производства.
По словам Натарова, существуют особые категории, которым обязательно необходимо прививаться против гриппа.
"Это пациенты детского возраста, призывники, лица старше 60 лет, беременные во 2 и 3 триместре беременности с учетом определенного риска патологий для плода, а также весь контингент, который занят и работает в общественном пространстве, контактируют с группой покупателей или потребителей каких либо видов услуг", - отметил Натаров.
Для того, чтобы привиться, необходимо обратиться в свою поликлинику. Прививка абсолютно бесплатна для всех категорий населения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19
Больше миллиона крымчан получат прививку от гриппа – Роспотребнадзор
Тестирование на COVID-19 в СклифЛаб - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
21 августа, 09:51
В Крыму растет заболеваемость коронавирусом
 
НовостиВакцинацияГриппКрымНовости КрымаЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеАлексей Натаров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:37В Севастополе ученикам выплатят по 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭ
18:11Запер в комнате и бил ножом: сын хотел убить мать в Севастополе
18:03Все закончится диалогом: Зеленский о завершении конфликта
17:49Землю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – закон
17:33В Крыму стартовала вакцинация от гриппа
17:27В Севастополе закрыт рейд
17:19Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона
17:13Белоусов поручил обеспечить бойцов в приграничье связью и бронетехникой
17:02В Воронежской области огонь с травы перекинулся на жилые дома
16:50Украина не продлит договор с РФ о транзите газа в Европу – Зеленский
16:43Проект реконструкции парка Гагарина в Симферополе представят в этом году
16:20Евпатория частично осталась без света из-за аварии на сетях
16:04Гросси оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС
16:01Когда перекроют "горбатый" мост в Симферополе
15:55Дешевая капуста и дорогие помидоры: обзор цен на продукты в Симферополе
15:43На Крым идут грозы с градом и шквал - объявлено штормовое предупреждение
15:34ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму
15:29В Курской области возникла опасность ядерного инцидента - Гросси
15:08Ароматные и румяные: в Крыму начали сбор яблок
14:52Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожара
Лента новостейМолния