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Землетрясение произошло в Турции

Землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Землетрясение произошло в Турции

В турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, произошло землетрясение магнитудой 5, пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T10:33

2024-09-07T10:33

2024-09-07T10:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, произошло землетрясение магнитудой 5, пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.Очаг залегал на глубине порядка 7 километров у города Эври и в 50 километрах от города Газиантеп с населением более 1,5 миллионов человек.Негативных последствий после подземных толчков к настоящему моменту не зафиксировано, отметили в управлении.Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Бингёль 18 августа – очаг залегал на глубине 7 километров.1 сентября в Черном море на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 4 – эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Керчи и в 55 километрах к юго-западу от Тамани.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой

турция

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, турция, происшествия, землетрясение, стихия