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Землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 07.09.2024
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Землетрясение произошло в Турции
Землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Землетрясение произошло в Турции
В турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, произошло землетрясение магнитудой 5, пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T10:33
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турция
происшествия
землетрясение
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, произошло землетрясение магнитудой 5, пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.Очаг залегал на глубине порядка 7 километров у города Эври и в 50 километрах от города Газиантеп с населением более 1,5 миллионов человек.Негативных последствий после подземных толчков к настоящему моменту не зафиксировано, отметили в управлении.Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Бингёль 18 августа – очаг залегал на глубине 7 километров.1 сентября в Черном море на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 4 – эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Керчи и в 55 километрах к юго-западу от Тамани.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, турция, происшествия, землетрясение, стихия
Землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Турции

10:33 07.09.2024
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, произошло землетрясение магнитудой 5, пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.
"Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что толчок магнитудой 5 произошел около 09:31 по местному времени (совпадает с мск – ред.)", – сказано в сообщении.
Очаг залегал на глубине порядка 7 километров у города Эври и в 50 километрах от города Газиантеп с населением более 1,5 миллионов человек.
Негативных последствий после подземных толчков к настоящему моменту не зафиксировано, отметили в управлении.
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Бингёль 18 августа – очаг залегал на глубине 7 километров.
1 сентября в Черном море на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 4 – эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Керчи и в 55 километрах к юго-западу от Тамани.
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