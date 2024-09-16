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Севастополь ждет новый удар стихии - власти принимают меры

Севастополь ждет новый удар стихии - власти принимают меры - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Севастополь ждет новый удар стихии - власти принимают меры

Управляющие компании получают сообщения о подтоплении участков и домов, по всему городу работают десятки аварийных бригад, в том числе от предприятия Минобороны РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T15:17

2024-09-16T15:17

2024-09-16T15:24

павел иено

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Управляющие компании получают сообщения о подтоплении участков и домов, по всему городу работают десятки аварийных бригад, в том числе от предприятия Минобороны России. Об этом журналистам сообщил и. о. замгубернатора Севастополя Павел Иено, отметив, что сейчас в городе затишье стихии, но к вечеру понедельника снова ждут ухудшения погоды.По его словам, на улицах города работают десятки аварийных бригад – всего более 150 человек от ГБУ "Севастопольский Автодор", управляющих компаний и всех энергоснабжающих организаций.По словам чиновника, к 13 часам дня от пострадавших от стихии жителей поступило полсотни заявок. В основном это вопросы, касающиеся протечки кровель, отметил Иено."Управляющие компании осуществляет мониторинг придомовых территорий, подвальных помещений, отрабатывают все заявки, которые поступают через Единый диспетчерский центр Севастополя. Также работают по части заявок о подтоплении участков и домов", – заявил и.о. замгубернатора.Он отметил, что в данный момент "Севастопольский Автодор" продолжает работать в районе автовокзала, улицы Пожарова, на Камышовом шоссе и в Артиллерийской бухте, где дорожное полотно залило из-за забитых ливневок и схода грунта.Иено также предупредил о возможной остановке морского пассажирского транспорта повторно в связи с ухудшением погоды."Была остановка морского пассажирского транспорта с 11 до 12 часов дня – катерное и паромное сообщение.Дополнительно сообщим, если понадобится очередная остановка. Автобусы необходимые подготовлены для компенсационого маршрута. Заранее будем оповещать", – сказал Иено.Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате сильного дождя на некоторых участках дорог сошел грунт и дорожное полотно ушло под воду. По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева в городе создан оперативный штаб в связи с ухудшением погодных условий.Тем временем в МЧС России по Крыму сообщили, что благодаря дождю удалось победить крупный пожар под Симферополем.Читайте также на РИА Новости Крым:"Борис" разбушевался: циклон в Европе затопил дома и разрушил мосты Наводнение в Польше: к спасательным работам привлечена армия Погодный апокалипсис: в Чехии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения

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