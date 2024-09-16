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Севастополь ждет новый удар стихии - власти принимают меры
Севастополь ждет новый удар стихии - власти принимают меры - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Севастополь ждет новый удар стихии - власти принимают меры
Управляющие компании получают сообщения о подтоплении участков и домов, по всему городу работают десятки аварийных бригад, в том числе от предприятия Минобороны РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T15:17
2024-09-16T15:17
2024-09-16T15:24
павел иено
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Управляющие компании получают сообщения о подтоплении участков и домов, по всему городу работают десятки аварийных бригад, в том числе от предприятия Минобороны России. Об этом журналистам сообщил и. о. замгубернатора Севастополя Павел Иено, отметив, что сейчас в городе затишье стихии, но к вечеру понедельника снова ждут ухудшения погоды.По его словам, на улицах города работают десятки аварийных бригад – всего более 150 человек от ГБУ "Севастопольский Автодор", управляющих компаний и всех энергоснабжающих организаций.По словам чиновника, к 13 часам дня от пострадавших от стихии жителей поступило полсотни заявок. В основном это вопросы, касающиеся протечки кровель, отметил Иено."Управляющие компании осуществляет мониторинг придомовых территорий, подвальных помещений, отрабатывают все заявки, которые поступают через Единый диспетчерский центр Севастополя. Также работают по части заявок о подтоплении участков и домов", – заявил и.о. замгубернатора.Он отметил, что в данный момент "Севастопольский Автодор" продолжает работать в районе автовокзала, улицы Пожарова, на Камышовом шоссе и в Артиллерийской бухте, где дорожное полотно залило из-за забитых ливневок и схода грунта.Иено также предупредил о возможной остановке морского пассажирского транспорта повторно в связи с ухудшением погоды."Была остановка морского пассажирского транспорта с 11 до 12 часов дня – катерное и паромное сообщение.Дополнительно сообщим, если понадобится очередная остановка. Автобусы необходимые подготовлены для компенсационого маршрута. Заранее будем оповещать", – сказал Иено.Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате сильного дождя на некоторых участках дорог сошел грунт и дорожное полотно ушло под воду. По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева в городе создан оперативный штаб в связи с ухудшением погодных условий.Тем временем в МЧС России по Крыму сообщили, что благодаря дождю удалось победить крупный пожар под Симферополем.Читайте также на РИА Новости Крым:"Борис" разбушевался: циклон в Европе затопил дома и разрушил мосты Наводнение в Польше: к спасательным работам привлечена армия Погодный апокалипсис: в Чехии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения
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РИА Новости Крым
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Севастополь ждет новый удар стихии - власти принимают меры
В Севастополе ждут новый удар стихии и принимают меры
15:17 16.09.2024 (обновлено: 15:24 16.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Управляющие компании получают сообщения о подтоплении участков и домов, по всему городу работают десятки аварийных бригад, в том числе от предприятия Минобороны России. Об этом журналистам сообщил и. о. замгубернатора Севастополя Павел Иено, отметив, что сейчас в городе затишье стихии, но к вечеру понедельника снова ждут ухудшения погоды.
"С утра были обильные осадки, все коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. Локально устраняются замечания по городу. Ожидаем сегодня также ухудшения погоды", – сказал Иено.
По его словам, на улицах города работают десятки аварийных бригад – всего более 150 человек от ГБУ "Севастопольский Автодор", управляющих компаний и всех энергоснабжающих организаций.
"Кроме того, созданы аварийные бригады для обеспечения стабильной работы энергоснабжающих организаций, это "Севастопольэнерго" и ФГУП 102 ПЭС Минобороны России. Созданы 10 аварийных бригад, работают 25 человек и более 10 единиц техники", – добавил Иено.
По словам чиновника, к 13 часам дня от пострадавших от стихии жителей поступило полсотни заявок. В основном это вопросы, касающиеся протечки кровель, отметил Иено.
"Управляющие компании осуществляет мониторинг придомовых территорий, подвальных помещений, отрабатывают все заявки, которые поступают через Единый диспетчерский центр Севастополя. Также работают по части заявок о подтоплении участков и домов", – заявил и.о. замгубернатора.
Он отметил, что в данный момент "Севастопольский Автодор" продолжает работать в районе автовокзала, улицы Пожарова, на Камышовом шоссе и в Артиллерийской бухте, где дорожное полотно залило из-за забитых ливневок и схода грунта.
"Коммунальные службы работают по всему городу", – уточнил он.
Иено также предупредил о возможной остановке морского пассажирского транспорта повторно в связи с ухудшением погоды.
"Была остановка морского пассажирского транспорта с 11 до 12 часов дня – катерное и паромное сообщение.
Дополнительно сообщим, если понадобится очередная остановка. Автобусы необходимые подготовлены для компенсационого маршрута. Заранее будем оповещать", – сказал Иено.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе в результате сильного дождя на некоторых участках дорог сошел грунт и дорожное полотно ушло под воду. По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева в городе создан оперативный штаб в связи с ухудшением погодных условий.
Тем временем в МЧС России по Крыму сообщили
, что благодаря дождю удалось победить крупный пожар под Симферополем.
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