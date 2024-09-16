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Севастополь тонет - видео ливня и его последствий

Севастополь тонет - видео ливня и его последствий - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Севастополь тонет - видео ливня и его последствий

В Севастополе из-за сильного ливня на дорогах забились ливневки, образовались лужи, а с ними и пробки. На участке на Стрелецком спуске обрушилась подпорная... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T13:59

2024-09-16T13:59

2024-09-16T14:12

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В Севастополе из-за сильного ливня на дорогах забились ливневки, образовались лужи, а с ними и пробки. На участке на Стрелецком спуске обрушилась подпорная стена, в сливной трубе появилась пробоина, а за перекрестком – глубокое "озеро". Как это было - смотрите на видео РИА Новости Крым.Всё о непогоде в Cевастополе читайте по ссылке >>

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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