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Севастополь тонет - видео ливня и его последствий - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Севастополь тонет - видео ливня и его последствий
Севастополь тонет - видео ливня и его последствий - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Севастополь тонет - видео ливня и его последствий
В Севастополе из-за сильного ливня на дорогах забились ливневки, образовались лужи, а с ними и пробки. На участке на Стрелецком спуске обрушилась подпорная... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T13:59
2024-09-16T14:12
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В Севастополе из-за сильного ливня на дорогах забились ливневки, образовались лужи, а с ними и пробки. На участке на Стрелецком спуске обрушилась подпорная стена, в сливной трубе появилась пробоина, а за перекрестком – глубокое "озеро". Как это было - смотрите на видео РИА Новости Крым.Всё о непогоде в Cевастополе читайте по ссылке &gt;&gt;
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Севастополь тонет - видео ливня и его последствий

В Севастополе из-за ливня обрушилась подпорная стена и прорвало трубу – видео

13:59 16.09.2024 (обновлено: 14:12 16.09.2024)
 
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В Севастополе из-за сильного ливня на дорогах забились ливневки, образовались лужи, а с ними и пробки. На участке на Стрелецком спуске обрушилась подпорная стена, в сливной трубе появилась пробоина, а за перекрестком – глубокое "озеро". Как это было - смотрите на видео РИА Новости Крым.
Всё о непогоде в Cевастополе читайте по ссылке >>
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