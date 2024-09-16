https://crimea.ria.ru/20240916/pereschegolyali-oruella-lavrov-o-sanktsiyakh-protiv-rt-i-rossii-segodnya-1140383336.html

Перещеголяли Оруэлла: Лавров о санкциях против RT и "России сегодня"

Перещеголяли Оруэлла: Лавров о санкциях против RT и "России сегодня" - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Перещеголяли Оруэлла: Лавров о санкциях против RT и "России сегодня"

Нынешняя демократия в США перещеголяла тоталитарное государство, описанное Джорджем Оруэллом в романе "1984". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T15:56

2024-09-16T15:56

2024-09-16T15:56

новости

rt

международная медиагруппа "россия сегодня"

санкции

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Нынешняя демократия в США перещеголяла тоталитарное государство, описанное Джорджем Оруэллом в романе "1984". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о санкциях против "России сегодня" и RT.Введение санкций против редакций и журналистов лично Лавров назвал тоталитаризмом в чистом виде. По сравнению с этим даже маккартизм был "детской игрой", сказал он. Так называется общественное движение в США 1940 -50 годов, названное по имени сенатора Джозефа Рэймонда Маккарти, сторонники которого под видом борьбы с коммунизмом подвергали политическим репрессиям инакомыслящих.4 сентября в министерстве финансов США объявили о введении санкций против генерального директора медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской и других сотрудников канала.Госсекретарь США Энтони Блинкен публично обвинил RT в участии в "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках".В ответ на обвинения американских властей главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что западные СМИ "зашлись в приступе паранойи". Действия американских властей она назвала информационным террором.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкцииЗахарова: обвинения США в адрес RT - это объявление информационной войныРоссия ответит на американские санкции против СМИ - Песков

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, rt, международная медиагруппа "россия сегодня", санкции, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф)