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Перещеголяли Оруэлла: Лавров о санкциях против RT и "России сегодня" - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Перещеголяли Оруэлла: Лавров о санкциях против RT и "России сегодня"
Перещеголяли Оруэлла: Лавров о санкциях против RT и "России сегодня" - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Перещеголяли Оруэлла: Лавров о санкциях против RT и "России сегодня"
Нынешняя демократия в США перещеголяла тоталитарное государство, описанное Джорджем Оруэллом в романе "1984". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T15:56
2024-09-16T15:56
новости
rt
международная медиагруппа "россия сегодня"
санкции
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Нынешняя демократия в США перещеголяла тоталитарное государство, описанное Джорджем Оруэллом в романе "1984". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о санкциях против "России сегодня" и RT.Введение санкций против редакций и журналистов лично Лавров назвал тоталитаризмом в чистом виде. По сравнению с этим даже маккартизм был "детской игрой", сказал он. Так называется общественное движение в США 1940 -50 годов, названное по имени сенатора Джозефа Рэймонда Маккарти, сторонники которого под видом борьбы с коммунизмом подвергали политическим репрессиям инакомыслящих.4 сентября в министерстве финансов США объявили о введении санкций против генерального директора медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской и других сотрудников канала.Госсекретарь США Энтони Блинкен публично обвинил RT в участии в "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках".В ответ на обвинения американских властей главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что западные СМИ "зашлись в приступе паранойи". Действия американских властей она назвала информационным террором.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкцииЗахарова: обвинения США в адрес RT - это объявление информационной войныРоссия ответит на американские санкции против СМИ - Песков
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, rt, международная медиагруппа "россия сегодня", санкции, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Перещеголяли Оруэлла: Лавров о санкциях против RT и "России сегодня"

Лавров связал санкции США против RT с тоталитарным государством Джорджа Оруэлла

15:56 16.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Нынешняя демократия в США перещеголяла тоталитарное государство, описанное Джорджем Оруэллом в романе "1984". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о санкциях против "России сегодня" и RT.
"У Джорджа Оруэлла было очень богатое воображение и историческое предвидение, но даже он представить не мог, каким будет выглядеть тоталитарное государство. Его перещеголяли нынешние руководители в Вашингтоне, которые просто подавляют любое инакомыслие", - сказал глава МИДа.
Введение санкций против редакций и журналистов лично Лавров назвал тоталитаризмом в чистом виде. По сравнению с этим даже маккартизм был "детской игрой", сказал он. Так называется общественное движение в США 1940 -50 годов, названное по имени сенатора Джозефа Рэймонда Маккарти, сторонники которого под видом борьбы с коммунизмом подвергали политическим репрессиям инакомыслящих.

"Надеюсь, что все это понятно независимым наблюдателям, которые внимательно смотрят за происходящим в мире. В том числе и за тем, как США вместе со своими сателлитами делают все возможное, чтобы остановить процесс формирования многополярного и демократичного мироустройства", - сказал Лавров.

4 сентября в министерстве финансов США объявили о введении санкций против генерального директора медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской и других сотрудников канала.
Госсекретарь США Энтони Блинкен публично обвинил RT в участии в "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках".
В ответ на обвинения американских властей главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что западные СМИ "зашлись в приступе паранойи". Действия американских властей она назвала информационным террором.
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НовостиRTМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"СанкцииСергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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