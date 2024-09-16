https://crimea.ria.ru/20240916/leto-zakonchilos-na-krymskom-mostu-sobralas-ochered-na-vyezd-iz-kryma-1140379666.html
Лето закончилось - на Крымском мосту собралась очередь на выезд из Крыма
Лето закончилось - на Крымском мосту собралась очередь на выезд из Крыма - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Лето закончилось - на Крымском мосту собралась очередь на выезд из Крыма
Перед Крымским мостом со стороны Керчи по состоянию на 13:00 собралась очередь, сообщает оперативный канал о ситуации на Крымском мосту. РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T13:21
2024-09-16T13:21
2024-09-16T13:44
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
логистика
транспорт
керчь
тамань
керченский пролив
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_acb99afb8e8e05f47e0d3625876058ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом со стороны Керчи по состоянию на 13:00 собралась очередь, сообщает оперативный канал о ситуации на Крымском мосту.С 09:00 количество машин на выезде из Крыма выросло более чем в четыре раза. Утром досмотра с обеих сторон ожидали 155 транспортных средств, из них со стороны Керчи было 95 авто, со стороны Тамани - 60. В 11 часов со стороны Керчи было уже 240 машин.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост - стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту часто наблюдается скопление транспорта. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенОсобая зона на границе Ростовской области: что будет
крымский мост
крым
керчь
тамань
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_256:0:1023:575_1920x0_80_0_0_a94d1cf466302d5ea1647699bf8167f4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, логистика, транспорт, керчь, тамань, керченский пролив, новости крыма
Лето закончилось - на Крымском мосту собралась очередь на выезд из Крыма
Перед Крымским мостом со стороны Керчи собралась очередь из 420 машин
13:21 16.09.2024 (обновлено: 13:44 16.09.2024)