https://crimea.ria.ru/20240916/leto-zakonchilos-na-krymskom-mostu-sobralas-ochered-na-vyezd-iz-kryma-1140379666.html

Лето закончилось - на Крымском мосту собралась очередь на выезд из Крыма

Лето закончилось - на Крымском мосту собралась очередь на выезд из Крыма - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Лето закончилось - на Крымском мосту собралась очередь на выезд из Крыма

Перед Крымским мостом со стороны Керчи по состоянию на 13:00 собралась очередь, сообщает оперативный канал о ситуации на Крымском мосту. РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T13:21

2024-09-16T13:21

2024-09-16T13:44

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом со стороны Керчи по состоянию на 13:00 собралась очередь, сообщает оперативный канал о ситуации на Крымском мосту.С 09:00 количество машин на выезде из Крыма выросло более чем в четыре раза. Утром досмотра с обеих сторон ожидали 155 транспортных средств, из них со стороны Керчи было 95 авто, со стороны Тамани - 60. В 11 часов со стороны Керчи было уже 240 машин.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост - стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту часто наблюдается скопление транспорта. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенОсобая зона на границе Ростовской области: что будет

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керченский пролив

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, логистика, транспорт, керчь, тамань, керченский пролив, новости крыма