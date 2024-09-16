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Лето закончилось - на Крымском мосту собралась очередь на выезд из Крыма - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Лето закончилось - на Крымском мосту собралась очередь на выезд из Крыма
Лето закончилось - на Крымском мосту собралась очередь на выезд из Крыма - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Лето закончилось - на Крымском мосту собралась очередь на выезд из Крыма
Перед Крымским мостом со стороны Керчи по состоянию на 13:00 собралась очередь, сообщает оперативный канал о ситуации на Крымском мосту. РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T13:21
2024-09-16T13:44
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
логистика
транспорт
керчь
тамань
керченский пролив
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом со стороны Керчи по состоянию на 13:00 собралась очередь, сообщает оперативный канал о ситуации на Крымском мосту.С 09:00 количество машин на выезде из Крыма выросло более чем в четыре раза. Утром досмотра с обеих сторон ожидали 155 транспортных средств, из них со стороны Керчи было 95 авто, со стороны Тамани - 60. В 11 часов со стороны Керчи было уже 240 машин.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост - стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту часто наблюдается скопление транспорта. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенОсобая зона на границе Ростовской области: что будет
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керчь
тамань
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, логистика, транспорт, керчь, тамань, керченский пролив, новости крыма
Лето закончилось - на Крымском мосту собралась очередь на выезд из Крыма

Перед Крымским мостом со стороны Керчи собралась очередь из 420 машин

13:21 16.09.2024 (обновлено: 13:44 16.09.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом со стороны Керчи по состоянию на 13:00 собралась очередь, сообщает оперативный канал о ситуации на Крымском мосту.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 420 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
С 09:00 количество машин на выезде из Крыма выросло более чем в четыре раза. Утром досмотра с обеих сторон ожидали 155 транспортных средств, из них со стороны Керчи было 95 авто, со стороны Тамани - 60. В 11 часов со стороны Керчи было уже 240 машин.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Керченский мост - стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту часто наблюдается скопление транспорта. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымЛогистикаТранспортКерчьТаманьКерченский проливНовости Крыма
 
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